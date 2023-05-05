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台灣統一併購家樂福結果出爐！公平會有條件通過

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/05 20:27
家樂福台北內湖店。（圖／維基百科）

家樂福台北內湖店。（圖／維基百科）

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 公平會今（5）日有條件通過統一併購家樂福。

中央社報導，統一集團去年宣布併購家樂福，由統一企業、統一超商分合資290億元取得台灣家樂福60%股權。一旦完成交割，統一將持有台灣家樂福70%股權、統一超為30%。

公平會發布新聞稿指出，委員會議已於5月3日通過統一併家樂福的結合案，但提出附加負擔，以保障中小型供貨商的權益。其中一項條件規定，家福公司在結合實施的次日起、3年內，應維持平均月進貨金額低於新台幣100萬元的中小型供貨商設置專案，並確保此專案的修改或替換，不會對中小型供貨商更為不利。

另外，家福公司與統一超商公司在結合實施次日起、3年內，不得向個別供貨商協商「共同採購」，但如果是供貨商自行提出，或其他非因家福公司、統一超商公司的原因採行的話，就不在此限。

公平會強調，家福公司股份總數至多30%得由統一超商公司持有或取得，家福公司的董事席次應維持超過2/3不得由統一超商公司的董事或總經理擔任；擔任家福公司總經理及經理人者，應於任職前2年及任職期間，沒有擔任統一超商公司的總經理或經理人。

公平會要求統一企業公司在結合實施的次年起、3年內，要在每年6月1日前，提供履行負擔及有益於整體經濟利益成果報告送交公平會備查。
統一
家樂福

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