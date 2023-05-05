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韓團Seventeen專輯一周銷量創KPOP圈紀錄　路邊卻見一整箱專輯遭丟棄

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/05 18:32
韓團Seventeen（圖／截自IG@ho5hi_kwon）

韓團Seventeen（圖／截自IG@ho5hi_kwon）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓人氣團體Seventeen近日以第十張迷你專輯《FML》回歸，專輯在一周內銷量就達455萬張，但卻有許多網友在網路上爆料，許多粉絲將專輯買來後即隨手丟在路邊。

Seventeen一周內銷量超越455萬張，創下了Kpop史上最高紀錄，打破BTS防彈少年團2020年專輯《MAP OF THE SOUL：7》創下的337萬張記錄，但不少網友卻在網路上痛批，粉絲買完專輯，將裡面的小卡拿出後，即把專輯丟棄在路邊，甚至可看見「整箱」不要的專輯，造成環境髒亂。

事實上，粉絲大量購買專輯一事，是整個K-POP圈皆有的亂象，公司在推出這些專輯時，會在裡面附上成員的小卡，粉絲除了希望幫自己的愛團衝銷量外，也是為了「抽到」自己喜歡團員的小卡，許多公司為了吸引買氣，會推出多張小卡，及多種版本的專輯，而Seventeen此次的專輯中，所有版本的專輯加起來共有高達899張小卡。

除了「抽卡」外，許多人亦是為了參加「簽售會」，買一張專輯即可有一個抽獎參加簽售會的機會，因此也有許多粉絲為了增加中籤機會，而購買大量專輯，有些粉絲會再將這些專輯以較低價賣給不參加簽售會的人。

該貼文主要是在斥責這些亂丟專輯的粉絲造成髒亂，許多看到貼文的粉絲也在底下呼籲，希望大家不要將這些專輯隨處丟棄，不僅造成環境髒亂，還會有損自自己的愛團及其粉絲們的形象。
韓團
seventeen

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