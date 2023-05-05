台灣環保署：碳費徵收專款專用　審慎規劃並進行經濟影響評估

媒體報導碳費徵收牽動通貨膨脹，環保署今日強調碳費徵收現正審慎規劃中，對於各界關切徵收碳費可能造成的衝擊，環保署今年同步進行碳費徵收與支用之整體經濟影響評估，以促進溫室氣體實質減量同時兼顧整體經濟發展。
環保署表示，氣候變遷因應法已於今年2月15日修正公布，除了分階段對溫室氣體排放源徵收碳費，同時也設計碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達指定目標者，得提出自主減量計畫申請核定優惠費率。如此將敦促排放源落實減量，同時減少繳交碳費以降低衝擊；另外也設計自願減量機制，事業或各級政府得自行或聯合共同提出自願減量專案，據以執行溫室氣體減量措施，向中央主管機關申請核准取得減量額度，可作為碳費徵收對象扣抵碳費之用，也可交易予實際有減量額度需求者使用，以提供碳費徵收對象多元減量經濟誘因，並使實際有減量額度需求者以合理價格取得，除落實國家整體減量之外，也降低受管制對象之成本。
環保署特別指出，碳費制度包含「課徵」與「支用」，對於總體經濟的影響，也應一併考量徵收與支用的效果。課徵面向的重點，在於給予排放源減量誘因；倘若自行投資進行減量的前提下，繳納的碳費就會降低。另一方面，廠商進行的低碳投資以及主管機關將碳費專款專用於低碳工作時(如效能提升、製程改善、低碳燃料），也會驅動相關低碳產業之發展而對整體經濟帶來正面影響效果，進而促進國家低碳轉型。
另外各界關注歐盟碳邊境調整機制(CBAM)對碳價的影響。環保署表示，依據歐盟目前公布文本，CBAM將於2026年正式施行，屆時歐洲進口商須每年提交申報書申報進口CBAM納管貨品生產時之碳排放量，並依貨品碳排放量繳交足額憑證，而各該貨品須繳交憑證之碳排放量，依其在歐盟總量管制及排放交易(ETS)下的免費核配額度進行相應調整，而貨品已於原生產國有效支付(effectively paid)之碳價（碳費、碳稅及總量管制排放交易），將相應調整進口時須負擔的碳價。環保署說明，我國碳費制度屬於前述有效碳價之一，且由於歐盟CBAM 2026年啟動對於他們ETS 免費核配如何進行相應調整還需要詳細規劃。因此我國碳費費率非僅取決於歐盟碳價，而係依氣候法第28條就我國溫室氣體各階段管制目標及排放情形，分階段進行徵收，並對於整體經濟衝擊影響進行評估後，送費率審議會審議。
環保署強調，目前環保署刻正就碳費徵收費率及對象進行研議中，預定在下半年端出腹案與各界討論，碳費徵收的金額則將由審議會於明年上半年討論後決定。針對各界關心徵收碳費對於整體經濟之衝擊影響，環保署將於今年同步進行檢討評估。