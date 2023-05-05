台灣環保署：碳費徵收專款專用　審慎規劃並進行經濟影響評估

媒體報導碳費徵收牽動通貨膨脹， 環保署今日強調碳費徵收現正審慎規劃中， 對於各界關切徵收碳費可能造成的衝擊， 環保署今年同步進行碳費徵收與支用之整體經濟影響評估， 以促進溫室氣體實質減量同時兼顧整體經濟發展。

環保署表示，氣候變遷因應法已於今年2月15日修正公布， 除了分階段對溫室氣體排放源徵收碳費， 同時也設計碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、 提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施， 能有效減少溫室氣體排放量並達指定目標者， 得提出自主減量計畫申請核定優惠費率。 如此將敦促排放源落實減量，同時減少繳交碳費以降低衝擊； 另外也設計自願減量機制， 事業或各級政府得自行或聯合共同提出自願減量專案， 據以執行溫室氣體減量措施， 向中央主管機關申請核准取得減量額度， 可作為碳費徵收對象扣抵碳費之用， 也可交易予實際有減量額度需求者使用， 以提供碳費徵收對象多元減量經濟誘因， 並使實際有減量額度需求者以合理價格取得， 除落實國家整體減量之外，也降低受管制對象之成本。

環保署特別指出，碳費制度包含「課徵」與「支用」， 對於總體經濟的影響，也應一併考量徵收與支用的效果。 課徵面向的重點，在於給予排放源減量誘因； 倘若自行投資進行減量的前提下，繳納的碳費就會降低。另一方面， 廠商進行的低碳投資以及主管機關將碳費專款專用於低碳工作時(如 效能提升、製程改善、低碳燃料）， 也會驅動相關低碳產業之發展而對整體經濟帶來正面影響效果， 進而促進國家低碳轉型。

另外各界關注歐盟碳邊境調整機制(CBAM)對碳價的影響。 環保署表示，依據歐盟目前公布文本，CBAM將於2026年正式 施行，屆時歐洲進口商須每年提交申報書申報進口CBAM納管貨品 生產時之碳排放量，並依貨品碳排放量繳交足額憑證， 而各該貨品須繳交憑證之碳排放量，依其在歐盟總量管制及排放交易 (ETS)下的免費核配額度進行相應調整， 而貨品已於原生產國有效支付(effectively paid)之碳價（碳費、碳稅及總量管制排放交易）， 將相應調整進口時須負擔的碳價。環保署說明， 我國碳費制度屬於前述有效碳價之一，且由於歐盟CBAM 2026年啟動對於他們ETS 免費核配如何進行相應調整還需要詳細規劃。 因此我國碳費費率非僅取決於歐盟碳價，而係依氣候法第28條就我 國溫室氣體各階段管制目標及排放情形，分階段進行徵收， 並對於整體經濟衝擊影響進行評估後，送費率審議會審議。

環保署強調，目前環保署刻正就碳費徵收費率及對象進行研議中， 預定在下半年端出腹案與各界討論， 碳費徵收的金額則將由審議會於明年上半年討論後決定。 針對各界關心徵收碳費對於整體經濟之衝擊影響， 環保署將於今年同步進行檢討評估。