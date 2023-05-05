新北全國首創教務培力系統　驅動課程教學專業發展有一套

新北市自110學年度起首創教務培力系統，培訓15名教務培力種子講師，發表《教務主任SOP手冊》12項標準作業流程，並舉辦8場教務培力研習，約有400名教務人員受益，期透過資深教務培力種子講師專業分享，傳承教務工作經驗，激發教務人員的工作熱情與職務價值，為未來教育行政工作儲備更豐沛的能量。
教育局長張明文表示，教務工作是學校教育順利推動的關鍵，新北市推動全國唯一系統化教務培力系統，透過「薪傳制度」、「專業增能」、「實務研討」、「工作SOP化」等四大面向，達到新手快速上手、教務人員穩定、新舊人員無縫接軌等目的。
另外，教育局除邀請資深優秀教務人員打造新北教務培力專業團隊外，《教務主任SOP手冊》更可供教務人員在推動教務實務工作時有所依循；另配合教務工作期程、教務業務內容研發教務培力課程並舉辦培力研習，透過專業合作分組研討，建立相互支援的共好夥伴群組，攜手推動教務工作，期待透過教務培力系統，驅動學校課程教學專業發展。
承辦教務人員培力研習課程的頂溪國小校長柯志賢表示，教務主任是學校課程教學推動的關鍵驅動者，教務人員培力課程模組以導入教務相關法令全面系統觀，搭建教學專業精進支持結構網絡、校園教務工作實務問題覺察及解決策略為三大主軸，整合理論與實務，進而深化現場教務人員的專業知能，提升教務行政夥伴們的教育熱情。
教務培力種子講師頂溪國小主任黃鐙寬提到，新北市幅員廣大，在不同規模及屬性的學校教務工作推動上，各有其不同的需求。因此，這次培力課程透過多元化的情境案例，讓參與的教務工作人員能從中領略掌握核心要領及多樣化解決策略，進一步驅動校內課程教學專業合作，讓各校在課程教學上推動上更為順暢，確保孩子們的學習品質。
參與研習的麗林國小主任林慧雯提及，曾在不同規模的學校服務，面對不同的學校課程教學發展需求及困境，過去都是在跌跌撞撞的實戰中探索最佳方案。然而，透過教務主任培力的系統化課程與情境式任務，除了能更掌握教育政策及相關法令的執行要領，更能讓自己更堅定教務工作的重要使命。
海山國小組長陳曾若慈則認為，在這次的培力研習中，看到來自不同學校的教務工作夥伴，透過講師引導而覺察各項問題關鍵，能強化自身面對行政事務的問題解決力，更清楚自身在學校教務體系中的的工作定位與執掌。更可貴的是，在培力中與來自各校的行政夥伴成為彼此的支持夥伴，讓教務行政這條路能走得更長遠。
教育局表示，新北市持續深耕教務培力工作，積極協助主任、組長熟悉教務工作，奠定教務推動的紮實基礎。國小教務培力模組化，讓教務工作由繁化簡；教務SOP課程及教務培力研習並行，讓教務現場人員面對未來挑戰能更從容應對，持續為新北教育努力。