新北全國首創教務培力系統　驅動課程教學專業發展有一套

新北市自110學年度起首創教務培力系統，培訓15 名教務培力種子講師，發表《教務主任SOP手冊》12項標準作業 流程，並舉辦8場教務培力研習，約有400名教務人員受益， 期透過資深教務培力種子講師專業分享，傳承教務工作經驗， 激發教務人員的工作熱情與職務價值， 為未來教育行政工作儲備更豐沛的能量。

教育局長張明文表示，教務工作是學校教育順利推動的關鍵， 新北市推動全國唯一系統化教務培力系統，透過「薪傳制度」、「 專業增能」、「實務研討」、「工作SOP化」等四大面向， 達到新手快速上手、教務人員穩定、新舊人員無縫接軌等目的。

另外， 教育局除邀請資深優秀教務人員打造新北教務培力專業團隊外，《 教務主任SOP手冊》 更可供教務人員在推動教務實務工作時有所依循； 另配合教務工作期程、 教務業務內容研發教務培力課程並舉辦培力研習， 透過專業合作分組研討，建立相互支援的共好夥伴群組， 攜手推動教務工作，期待透過教務培力系統， 驅動學校課程教學專業發展。

承辦教務人員培力研習課程的頂溪國小校長柯志賢表示， 教務主任是學校課程教學推動的關鍵驅動者， 教務人員培力課程模組以導入教務相關法令全面系統觀， 搭建教學專業精進支持結構網絡、 校園教務工作實務問題覺察及解決策略為三大主軸， 整合理論與實務，進而深化現場教務人員的專業知能， 提升教務行政夥伴們的教育熱情。

教務培力種子講師頂溪國小主任黃鐙寬提到，新北市幅員廣大， 在不同規模及屬性的學校教務工作推動上，各有其不同的需求。 因此，這次培力課程透過多元化的情境案例， 讓參與的教務工作人員能從中領略掌握核心要領及多樣化解決策略， 進一步驅動校內課程教學專業合作， 讓各校在課程教學上推動上更為順暢，確保孩子們的學習品質。

參與研習的麗林國小主任林慧雯提及，曾在不同規模的學校服務， 面對不同的學校課程教學發展需求及困境， 過去都是在跌跌撞撞的實戰中探索最佳方案。然而， 透過教務主任培力的系統化課程與情境式任務， 除了能更掌握教育政策及相關法令的執行要領， 更能讓自己更堅定教務工作的重要使命。

海山國小組長陳曾若慈則認為，在這次的培力研習中， 看到來自不同學校的教務工作夥伴， 透過講師引導而覺察各項問題關鍵， 能強化自身面對行政事務的問題解決力， 更清楚自身在學校教務體系中的的工作定位與執掌。更可貴的是， 在培力中與來自各校的行政夥伴成為彼此的支持夥伴， 讓教務行政這條路能走得更長遠。

教育局表示，新北市持續深耕教務培力工作，積極協助主任、 組長熟悉教務工作，奠定教務推動的紮實基礎。 國小教務培力模組化，讓教務工作由繁化簡；教務SOP課程及教務 培力研習並行，讓教務現場人員面對未來挑戰能更從容應對， 持續為新北教育努力。