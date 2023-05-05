Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

推動數位轉型！中華電信與AWS攜手開展AWS DeepRacer培訓課程　助力AI雲端人才成長

By 台灣英文新聞
2023/05/05 17:17
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信與Amazon Web Services（AWS）於今(5)日於中華電信板橋電信學院共同舉辦「中華電信X AWS DeepRacer 賽車體驗營」，透過有趣的遊戲競賽推廣機器學習技術培育AI雲端人才，推動台灣產業的數位轉型。這次活動主要著重於活用AWS雲端解決方案，並利用AWS DeepRacer進行實戰演練競逐，親身感受AI技術在自動駕駛領域的應用，吸引中華電信集團內10組團隊共40名員工報名參與。

AWS DeepRacer 是一項以強化學習（Reinforcement Learning）為基礎的全自動駕駛賽車競賽環境，透過AWS雲端平台訓練AI模型，並將其部署到一台1/18比例的全自動駕駛賽車上，讓賽車在賽道上競速。這項賽事不僅可以讓參賽者學習AI的基礎知識，也可以體驗AI的實際應用與創新潛力。

這次活動特別邀請到陽明交通大學吳毅成教授為參賽團隊介紹AI/ML 和強化學習的技術發展，以及去年在AWS 2022 re:Invent DeepRacer 大賽中，擊敗全球15萬人的前三名大獎的李頤、李政毅、施囿維等三位選手做「DeepRacer League」經驗分享，讓這次活動內容更加精彩豐富。活動的競賽階段，將先由各參賽團隊進行AI模型搭建與部署，讓賽車於賽道上試跑，並依據試跑表現進行兩次模型調整，以優化自動駕駛性能。最後由所有參賽團隊進行計時賽一決勝負。透過團隊合作與實戰競賽，激發學習熱情與創意，實際體驗AI應用價值，將是難得的經驗。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽表示，作為台灣最大的電信業者，一直致力於推動雲端服務與AI技術的發展與普及，並與AWS建立了長期的合作夥伴關係。透過這次AWS DeepRacer 競賽活動，希望能夠吸引更多的企業客戶、學生、開發者等不同背景的人才，參與AI雲端技術的學習與實作，打造智慧、創新、可持續的雲端生態系統，培養出更多具備數位轉型能力的人才，帶動公司AI/ML技術學習風氣，期透過企業內部組隊競賽，呼應AWS DeepRacer「努力工作，用力玩，創佳績」，為台灣的產業創新與社會進步貢獻一份力量。

AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，AWS DeepRacer 是一項適合各種程度的AI學習者參加的活動，無論是初學者還是高手，都可以在有趣且具有挑戰性的方式下，掌握強化學習的原理與實務。AWS期待透過提供豐富的學習資源與技術支援，與中華電信攜手打造一個充滿活力與創意的AI雲端學習社群，並在實際應用場域激發學員對雲端產業的興趣，為雲端創新研發埋下種子，促進整體產業發展。

中華電信與AWS在雲端技術領域上，持續深度合作，為雲端技術在台灣的普及和發展奠定了堅實基礎。展望未來，雙方將繼續攜手共同推動雲端技術的創新應用，為台灣的數位轉型和智慧科技發展締造更多成功範例。

更新時間 : 2023-05-05 18:31 GMT+08:00

最受歡迎

朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 檢方排除吸毒 台籍女友限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 檢方排除吸毒 台籍女友限制出境
〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億
【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
史上「最資深」 台灣四大藝人NFT 不到一天銷售一空
史上「最資深」 台灣四大藝人NFT 不到一天銷售一空
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
【更新】涉嫌與台灣求職詐騙集團掛勾、洩密　寧夏派出所長記過免職、大同分局長記過2次
【更新】涉嫌與台灣求職詐騙集團掛勾、洩密　寧夏派出所長記過免職、大同分局長記過2次