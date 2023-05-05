推動數位轉型！中華電信與AWS攜手開展AWS DeepRacer培訓課程　助力AI雲端人才成長

中華電信與Amazon Web Services（AWS）於今(5) 日於中華電信板橋電信學院共同舉辦「中華電信X AWS DeepRacer 賽車體驗營」， 透過有趣的遊戲競賽推廣機器學習技術培育AI雲端人才， 推動台灣產業的數位轉型。 這次活動主要著重於活用AWS雲端解決方案，並利用AWS DeepRacer進行實戰演練競逐， 親身感受AI技術在自動駕駛領域的應用， 吸引中華電信集團內10組團隊共40名員工報名參與。

AWS DeepRacer 是一項以強化學習（Reinforcement Learning）為基礎的全自動駕駛賽車競賽環境， 透過AWS雲端平台訓練AI模型，並將其部署到一台1/ 18比例的全自動駕駛賽車上，讓賽車在賽道上競速。 這項賽事不僅可以讓參賽者學習AI的基礎知識， 也可以體驗AI的實際應用與創新潛力。

這次活動特別邀請到陽明交通大學吳毅成教授為參賽團隊介紹AI/ ML 和強化學習的技術發展，以及去年在AWS 2022 re:Invent DeepRacer 大賽中，擊敗全球15萬人的前三名大獎的李頤、李政毅、 施囿維等三位選手做「DeepRacer League」經驗分享，讓這次活動內容更加精彩豐富。 活動的競賽階段，將先由各參賽團隊進行AI模型搭建與部署， 讓賽車於賽道上試跑，並依據試跑表現進行兩次模型調整， 以優化自動駕駛性能。最後由所有參賽團隊進行計時賽一決勝負。 透過團隊合作與實戰競賽，激發學習熱情與創意， 實際體驗AI應用價值，將是難得的經驗。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽表示， 作為台灣最大的電信業者， 一直致力於推動雲端服務與AI技術的發展與普及， 並與AWS建立了長期的合作夥伴關係。透過這次AWS DeepRacer 競賽活動，希望能夠吸引更多的企業客戶、學生、 開發者等不同背景的人才，參與AI雲端技術的學習與實作， 打造智慧、創新、可持續的雲端生態系統， 培養出更多具備數位轉型能力的人才，帶動公司AI/ ML技術學習風氣，期透過企業內部組隊競賽，呼應AWS DeepRacer「努力工作，用力玩，創佳績」， 為台灣的產業創新與社會進步貢獻一份力量。

AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，AWS DeepRacer 是一項適合各種程度的AI學習者參加的活動， 無論是初學者還是高手，都可以在有趣且具有挑戰性的方式下， 掌握強化學習的原理與實務。 AWS期待透過提供豐富的學習資源與技術支援， 與中華電信攜手打造一個充滿活力與創意的AI雲端學習社群， 並在實際應用場域激發學員對雲端產業的興趣， 為雲端創新研發埋下種子，促進整體產業發展。

中華電信與AWS在雲端技術領域上，持續深度合作， 為雲端技術在台灣的普及和發展奠定了堅實基礎。展望未來， 雙方將繼續攜手共同推動雲端技術的創新應用， 為台灣的數位轉型和智慧科技發展締造更多成功範例。