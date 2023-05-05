從披薩店的員工變股東　陳宥心夢想起航儲蓄第一桶金創業

陳宥心從小在單親家庭中成長，為了分擔家計， 她在披薩店打工，半工半讀完成大學學業。在機緣下， 參加新北市社會局「夢想起航儲蓄方案」，每月儲蓄3千元， 3年後存了10萬8千元，加上社會局以1比1相對提撥補助， 宥心共獲得21萬6千元， 她運用人生第一桶金的20萬元加入1985窯烤披薩店創業， 從員工變成股東，朝著自己的烘焙夢想飛翔， 她的奮鬥故事引發關注。

今年29歲的宥心長得甜美可愛，母親在她國中時就因病往生， 為了幫父親分擔家計，她從稻江商職烘焙建教班就開始打工， 並考上中華科技大學餐飲管理系，一心朝餐飲烘焙業發展。

家住三重的宥心，大學畢業後在原本打工的「1985窯烤披蕯」 三重店繼續工作。 1985窯烤披蕯創辦人王志安和章雅竹看她工作認真，又有創意， 因此極力栽培。 宥心在三重店工作之際，從網路獲知新北市推出「 夢想起航儲蓄方案」，她勇敢申請，並獲得審核通過， 在定期儲蓄滿3年之後，她提出創業計畫， 經由新北市就業服務處創業輔導團提供相關輔導與資源， 獲准提領儲蓄帳戶裡的資金運用。

1985窯烤披蕯創辦人章雅竹表示， 她看著宥心在三重店努力多年，就像自己的女兒一樣， 因此在新莊中和街展店時，特別邀請她入股， 宥心就以第一桶金加入，成為新莊幸福店的股東之一。

新莊幸福店推出許多新創口味，甜、鹹、素食都有， 包含龍蝦沙拉披薩、雙饗義大利麵披薩、塔香杏鮑菇披薩、 草莓芒果披薩、卡士達珍珠披薩等。 其中卡士達珍珠披薩即為宥心所研發，很受客人的喜愛。

社會局救助科長石玉麗表示，「夢想起航儲蓄方案」 係由中國信託慈善基金會所捐助，參加者必須經由計畫申請獲准， 儲滿3年，社會局再以1比1相對提撥補助， 並經過2年的追蹤輔導。在參加儲蓄期間， 每年還要參加20小時的志工服務和訓練，以協助弱勢戶脫貧自立。