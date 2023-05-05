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從披薩店的員工變股東　陳宥心夢想起航儲蓄第一桶金創業

By 台灣英文新聞
2023/05/05 17:11
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

陳宥心從小在單親家庭中成長，為了分擔家計，她在披薩店打工，半工半讀完成大學學業。在機緣下，參加新北市社會局「夢想起航儲蓄方案」，每月儲蓄3千元，3年後存了10萬8千元，加上社會局以1比1相對提撥補助，宥心共獲得21萬6千元，她運用人生第一桶金的20萬元加入1985窯烤披薩店創業，從員工變成股東，朝著自己的烘焙夢想飛翔，她的奮鬥故事引發關注。

今年29歲的宥心長得甜美可愛，母親在她國中時就因病往生，為了幫父親分擔家計，她從稻江商職烘焙建教班就開始打工，並考上中華科技大學餐飲管理系，一心朝餐飲烘焙業發展。

家住三重的宥心，大學畢業後在原本打工的「1985窯烤披蕯」三重店繼續工作。1985窯烤披蕯創辦人王志安和章雅竹看她工作認真，又有創意，因此極力栽培。 宥心在三重店工作之際，從網路獲知新北市推出「夢想起航儲蓄方案」，她勇敢申請，並獲得審核通過，在定期儲蓄滿3年之後，她提出創業計畫，經由新北市就業服務處創業輔導團提供相關輔導與資源，獲准提領儲蓄帳戶裡的資金運用。

1985窯烤披蕯創辦人章雅竹表示，她看著宥心在三重店努力多年，就像自己的女兒一樣，因此在新莊中和街展店時，特別邀請她入股，宥心就以第一桶金加入，成為新莊幸福店的股東之一。

新莊幸福店推出許多新創口味，甜、鹹、素食都有，包含龍蝦沙拉披薩、雙饗義大利麵披薩、塔香杏鮑菇披薩、草莓芒果披薩、卡士達珍珠披薩等。其中卡士達珍珠披薩即為宥心所研發，很受客人的喜愛。

社會局救助科長石玉麗表示，「夢想起航儲蓄方案」係由中國信託慈善基金會所捐助，參加者必須經由計畫申請獲准，儲滿3年，社會局再以1比1相對提撥補助，並經過2年的追蹤輔導。在參加儲蓄期間，每年還要參加20小時的志工服務和訓練，以協助弱勢戶脫貧自立。

更新時間 : 2023-05-05 18:31 GMT+08:00

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