台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊 高空酒吧經典TIKI特調迎夏夜

迎接繽紛夏日，位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊每週四以熱帶島嶼為主題，推出「週四熱帶風情夜」，帶來十款充滿海島度假風的經典提基(TIKI)特色調酒，現場搭配輕快活潑的夏威夷盧奧(LUAU)風格派對音樂，坐擁台北城市高空夜景，打造輕鬆歡樂又活力四射的海島之夜。當晚凡穿著海洋風或夏威夷風格裝扮到馬可波羅酒廊，還可享免費一個shot杯的薩凱帕蘭姆酒。今年夏天，就從馬可波羅酒廊開始！TIKI系列特調每杯390元外加一成服務費。訂位專線(02)-7711-2080。

精選10款經典提基(TIKI)風格調酒 秒飛海島度假

馬可波羅酒廊調酒團隊重新演繹10款洋溢熱帶島嶼風情的經典TIKI系列調酒，以蘭姆酒(Rum)為基酒，搭配各式新鮮水果例如鳳梨、椰子、柳橙、香蕉、百香果等，巧思加上多種異國香料與特色裝飾精心調製。TIKI調酒中蘭姆酒是靈魂基酒，因釀造方式不同以及顏色，分為黑、白與金色三種，這次推出的酒款主要以黑白蘭姆酒為基底，再以各種水果的果香酸甜口感帶出特色風味，每款特調不論是用吸睛的摩埃石像造型TIKI 馬克杯或是繽紛裝飾呈現，皆讓人彷彿置身南島海灘，感受燦爛陽光、海風輕拂的歡樂假期。

邁泰Mai Tai

這款風靡世界、尤其是海邊、池畔酒吧必備的熱帶風情經典特調邁泰，關於原創眾說紛紜，其中邁泰起源一說是創始人在此調酒問世之前邀請來自大溪地的好友們試飲，他們品嚐後一起喊出「邁泰！」是大溪地語「美味」的意思，從此誕生邁泰之名，這款以摩根船長白蘭姆酒(Captain Morgan White)、薩凱帕蘭姆酒(Zacapa 23Y)及皮耶費朗干邑橙酒(Pierre Ferrand Dry Curacao)作為基酒，調配新鮮檸檬汁、鳳梨汁與杏仁風味糖漿，酸甜清新的水果風味，廣受大眾歡迎。

叢林鳥Jungle Bird

叢林鳥是另一款果香濃郁並具有醇厚口感的調酒，新鮮鳳梨和檸檬汁交織出酸甜清爽口感，基酒薩凱帕蘭姆酒帶來煙燻及焦糖風味，也讓口感更加濃郁，而畫龍點睛的金巴利利口酒(Campari Liqueur)，草本的微苦增添另一種層次風味。

蘭姆水上漂Rum Runner

蘭姆水上漂是一款風味清新，散發甜美果香的調酒。以摩根船長白蘭姆酒與普雷森黑蘭姆酒(Planatation OFTO)為基酒，帶著些許丁香、肉桂香氣和烘烤黑糖與煙燻木質味，搭配新鮮鳳梨汁、檸檬汁、香蕉利口酒、黑醋栗利口酒和石榴糖漿，豐富口感又相互平衡，是款非常適合夏夜的清爽調酒。

鳳梨可樂達 Piña Colada

另一款不容錯過的經典熱帶風情調酒就是鳳梨可樂達，於1978年被定為波多黎各國酒，同樣以摩根船長蘭白姆酒作為基酒，搭配新鮮鳳梨、檸檬汁以及椰漿的濃鮮組合，清新果香與椰香口感，讓人一嚐就有秒飛加勒比海度假感。

止痛藥 Painkiller

止痛藥以薩凱帕蘭姆酒作為基酒，與新鮮鳳梨、檸檬、柳橙汁和椰漿一起調和後呈現熱帶水果的香甜風味。酒如其名，一喝就能為白天緊繃的神經轉換輕鬆節奏。

海軍格羅格Navy Grog

海軍格羅格是一款源於四零年代的經典夏日調酒，以摩根船長白蘭姆酒及薩凱帕蘭姆酒做為基酒，並加入新鮮葡萄柚汁、檸檬汁，並以香甜的蜂蜜代替糖漿呈現自然香甜口感，最後加入通寧水增添爽口感。

颶風Hurricane

源於1940年美國紐奧良，颶風是當地水手們最愛的調酒。以摩根船長白蘭姆酒及薩凱帕蘭姆酒為基酒，搭配新鮮柳橙、鳳梨、檸檬汁，並加上百香果及紅石榴風味糖漿，酸甜刺激且多層次的口感，讓人一喝就愛上。

藍色夏威夷Blue Hawaii

聞名全球的藍色夏威夷，如其名就是以夏威夷發想的經典熱帶調酒，風味清爽香甜，光是望著杯中那抹湛藍，就讓人想立刻躺在威基基海灘上！其基酒包含摩根船長白蘭姆酒、思美洛伏特加(Smirnoff Vodka)及藍柑橘香甜酒白蘭地(Blue Curacao Liqueur)呈現海洋色澤，並搭配新鮮檸檬、鳳梨汁和糖漿，帶出清爽果香。

霧之刃Fog Cutter

霧之刃以摩根船長白蘭姆酒、軒尼詩VSOP干邑、高登琴酒 (Gordon’s Gin)及多林甜雪莉酒 (Dolin Sweet Vermouth)作為基酒，加入新鮮柳橙、檸檬汁與杏仁糖漿，酸甜適中，口感柔和，帶有堅果香氣和烈酒的醇香，是款成熟大人系的夏日調酒。

殭屍Zombie

這款經典TIKI調酒是每年萬聖節最熱門的酒款，以摩根船長白蘭姆酒、薩凱帕蘭姆酒及普雷森黑蘭姆酒(Plantation OFTD)為基酒，展現濃郁飽滿的酒體，搭配新鮮鳳梨、檸檬汁及百香果糖漿，濃郁熱帶水果酸甜口感帶有一點嗆辣，風格鮮明獨特。

以上特調每杯390元，外加一成服務費。即日起至2023年6月30日前，每週四晚上凡穿著海洋風或夏威夷風格裝扮到馬可波羅酒廊，還可享免費一個shot杯的薩凱帕蘭姆酒。