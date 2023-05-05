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韓日首腦會談議題公開　岸田文雄是否就歷史問題道歉成焦點之一

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/05 17:02
日本首相岸田文雄（右）將於7日訪韓進行日韓首腦會談（圖／美聯社）

日本首相岸田文雄（右）將於7日訪韓進行日韓首腦會談（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓日首腦會談即將於7日舉行，會談內容將提及安保、產業、科學、文化等，岸田文雄是否會針對歷史問題進行道歉，也成了焦點之一。

日本首相岸田文雄將於7日訪韓，是日本首相自2011年後，時隔12年再次訪韓。根據南韓總統室今（5）日透露，首腦會談將在7日於龍山總統室舉行，北核與北韓飛彈相關的安保合作及信息共享、半導體等經濟及產業領域合作、社會及文化交流等，將成為此次會談主要議題。

韓媒news1報導指出，「福島核廢水排放問題」也有可能被提及。總統室相關人士於4日時表示，關於福島核廢水問題，兩國之間的協商尚未結束，若媒體及國民們都認為很重要，那他們也無須將此議題排除於討論中，表達出了討論福島核廢水的可能性並非為0。

另外，岸田文雄是否會在此次的訪問中，就兩國間慰安婦、強徵勞工等歷史問題發表談話，也成了關注焦點。南韓總統室對此回應，岸田文雄此次的回訪，意義在於恢復兩國間的穿梭外交，因此直接提及歷史問題，並道歉及反省的可能性不大。

然而，報導認為，岸田文雄突然提及歷史問題的可能性依然存在。日本國內也有部分人認為，考慮到日後韓日關係及美日韓三方合作，日本應針對歷史問題進行反省及謝罪。

日本一市民團體也在4日透過聲明表示，岸田文雄應藉此次訪韓的機會，以自己的話對過去殖民統治的行為進行反省和道歉。
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