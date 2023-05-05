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你我都是獨一無二！《喜歡自己！親子野餐派對》6/4台北大直登場 玩樂中學習「尊重差異」

野餐就是不管你是什麼身分，每個生命都可以在同塊草地上平起平坐的享用餐點和陽光。我們都一樣！不管你是什麼種族、階級、身分；大家都是平等的。期盼這個世界能珍視每個獨一無二的生命，都能平等且友善的對待每一位顱顏孩子。

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/05 16:58
夏如芝、張捷夫妻與網紅那對夫妻Kim與顱顏家庭創作世界獨一無二的臉號招社會大眾共同響應。

夏如芝、張捷夫妻與網紅那對夫妻Kim與顱顏家庭創作世界獨一無二的臉號招社會大眾共同響應。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）每個生命都是獨一無二，尊重不一樣的生命從喜歡自己開始！財團法人羅慧夫顱顏基金會於日前宣布6月4日將舉辦《喜歡自己！親子野餐派對》，現場會有獨特的魔術秀和兒童劇團演出，希望孩子能在闖關趣味中學習「尊重差異」。

臉上始終帶著微笑的蘋果，罹患有雙側小耳症、半邊小臉等合併多重症，外貌明顯與眾不同。努力照顧她的媽媽因為旁人異樣目光而心如刀割，更曾經在工作的美髮店飽受客人當面批評孩子的外貌及行為，蘋果媽媽只能強忍心中的淚水和難過，帶著蘋果離開現場。出門時，總是遮遮掩掩，害怕路人的指指點點。

像小蘋一般的有先天顱顏缺陷的孩子不在少數，小蘋媽媽希望大人和小孩都可以理解尊重差異的重要性，與顱顏孩子平常心相處，讓顱顏孩子可以在正面友善的環境下成長。

根據基金會的環境友善的調查，結果發現先天顱顏缺陷孩子的家長超過8成以上擔憂顱顏孩子無法面對外界眼光，近五成的顱顏家長表示：「孩子在學校曾經遭受異樣眼光或是發生被排擠的狀況，承受了許多心理壓力。」，而幾乎所有的受訪家長均表示若社會環境能更加友善及尊重差異的話，將能協助他們對教養顱顏孩童成長更為放心。

為了讓孩子在趣味闖關中學習尊重差異，基金會將於6月4日上午11點在台北大直美堤河濱公園舉辦最具教育意義的親子野餐活動《喜歡自己！親子野餐派對》，不管你是什麼身份，每個人都可以在草地上平起平坐的享用餐點和陽光。現場也增設「育嬰室」及「醫護站」，讓孕媽咪和家長們可以安心參與。

活動現場將分為三大區，舞台區有魔術表演、Live說故事、兒童劇團Show接續演出；兒童專屬闖關區有精心規劃的趣味闖關，讓孩子在闖關過程中學習尊重差異；完成闖關者即可進入放電區，設有充氣城堡和遊戲球池。野餐現場免費進入，捐款300元即可索取闖關卷參與闖關活動，詳情請參考活動網址
羅慧夫顱顏基金會
親子野餐派對
野餐

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