英國國王查爾斯三世加冕典禮 省儉操辦卻恐斥資新台幣數十億元

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕大典將於6日登場，三天活動的花費上看新台幣數十億元。值英國經濟疲軟之際，這等巨資花費是否明智，又再度引發英國王室不懂得苦民所苦的批評。

2022年9月8日，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩，74歲的查爾斯王儲接下王位，6日的加冕儀式是英國睽違70年再有如此盛大典禮。作為全歐唯一還會舉行國王加冕儀式的君主國家，英國這週末勢將成為全球焦點。

根據CNBC，白金漢宮並未透露預估花費金額，但BBC引述非官方消息指，典禮相關費用恐高達5千萬至1億英鎊（新台幣19.3億至38.7億元）之譜，包括國王遊行（King’s procession）、溫莎城堡眾星雲集的演唱會。

據傳這已是英王推動王室縮編、省儉操辦的結果。舉例而言，至西敏寺觀禮賓客人數2,000人，是女王1953年加冕時的1/4，過程也縮至1小時，而非數小時。

至於誰出錢？一如所有的公家活動，花費將由英國政府負擔，也就是納稅人，白金漢宮也會出部分費用，惟不會透露。近日一份民調顯示，有51%的英國人民，不滿加冕大典要納稅人買單。為了慶典，8日訂為假日，也將使經濟生產力減少13.6億英鎊。

英國2022年第4季GDP降幅0.6%，是七大工業國（G7）中唯一一個尚未自COVID-19疫後復甦的國家，與此同時，通膨率居高不下，是45年來最高。在此國困民艱之際，豪擲千金歡慶新王登基，民間有怨也是情理之中。

王室迷反駁稱，這類活動可促進觀光。英國觀光旅遊業協會UK Hospitality估計，加冕典禮可望帶來3.5億英鎊的觀光收益。