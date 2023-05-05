蘇富比推必追新星！美國藝術家Joel Mesler台灣首展快閃象山　40歲重拾畫筆面對創傷自我療癒

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)美國藝術家Joel Mesler首場台灣個展，帶來系列新作《夢境》，將以快閃展形式於5 月 11 日 登場。

Mesler於1974年於加州洛杉磯出生，碩士畢業於舊 金山藝術學院，從事藝術經銷商超過20年，在洛杉磯唐人街開設第一家畫廊，經過人生起伏到40歲才又重新執筆創作，獲 Sotheyby’s選為2021年絕不能錯過的當代藝壇超新星，作品於該拍賣行拍出 1千萬台幣。

此次快閃展由厲蔚閣亞洲（ LGDR & WEI ） 呈現，藝術家筆下鮮豔的泰迪熊、兔子、紅鶴等十分童趣卻又帶著危險的原始性，帶領觀眾回到如同熱帶雨林的「夢境」，也反映出其潛意識裡對於童年的回憶，藝術家視繪畫為自我療癒旅程。



《Untitled (Joy)》、《Untitled (Sunrise Sunset)》。（圖/LGDR & WEI）

畫廊指出，藝術家生命歷程中或 歡樂或創傷的事件構成了他最大的藝術靈感，諸如貝弗利山莊酒店的芭蕉葉花紋墻紙、遊泳池、沙 灘球、氣球、迪斯科球和甜甜圈的意象呼應著他在南加州的青春時光。

Mesler曾於上海龍美術館、厲蔚閣（ LGDR ）棕櫚灘空間 和倫敦空間、厲蔚閣（ Lévy Gorvy ）畫廊香港、洛杉磯 David Kordansky 畫廊 、紐約 Harper’s Books 畫廊和倫敦 Simon Lee 畫廊舉辦個展，現居住紐約。

厲蔚閣亞洲由Dominique Lévy、Brett Gorvy、Amalia Dayan、Jeanne Greenberg Rohatyn及魏蔚聯合創立。