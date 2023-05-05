美國CDC年會爆35人群聚感染新冠

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）4月底召開年度會議，會後驚傳至少35人確診新冠肺炎，CDC與喬治亞州衛生部正針對感染者進行流行病學調查，以釐清傳播途徑。

CDC 發言人Kristen Nordlund表示，這場流病情報服務(Epidemic Intelligence Service, EIS)年會於4月24日至27日在喬治亞州的亞特蘭大市舉行，這是自疫情大流行後，首次舉行實體會議，約有2000名專家齊聚一堂，截至5月2日，大約有35人檢驗呈現陽性反應。

由於美國已放寬各項防疫措施，據與會者透露，許多專家們防護相對較鬆懈，沒有遵守疫情期間的防護措施，例如戴口罩、保持社交距離等。

專家表示，自疫情爆發後，這場會議是睽違四年首次舉行實體會議，而這些與會專家幾乎都已完整接種疫苗，卻仍爆發數十人確診，顯見新冠病毒在不斷進化之下，依然存在和威脅人類健康。

據統計，美國上週新冠肺炎新增確診數低於10萬人，創下近兩年來新低，不過公共衛生專家警告，社區中仍有潛藏的黑數，因為許多民眾使用家用快篩試劑檢驗，即便確診也沒有通報，且不排除新冠肺炎仍將是2023年美國的十大死因之一，死亡病例集中在銀髮族和免疫力低下族群。

雖然疫情趨緩，但CDC仍建議6個月以上的民眾接種疫苗，以降低重症、住院和死亡風險。

Nordlund說，不可否認，即便接種新冠疫苗或加強劑後仍有可能確診，不過有數據顯示，接種疫苗前幾個月內體內抗體水平上升，能降低感染風險，且疫苗能有效降低感染後的重症和死亡風險。