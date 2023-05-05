中國航母山東艦台海耀武揚威 專家：表演成分居多、海上作戰缺陷仍多

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中共解放軍航空母艦「山東艦」4月藉「環島警巡」、「聯合利劍」演習高調亮相，首次駛出第一島鏈，巡弋台灣東南部海域，進一步展示其軍事現代化的成績，但根據多名軍事專家，中國海軍要達到具威懾力的遠航作戰能力，恐怕至少還要十年。

根據路透調查4名軍事專員、6名國防分析家的看法，中國航母進入西太平洋的這番行動，大外宣成分居多，仍以訓練模式為主，實戰力仍是問號。不只外部人士如此看，就連中國內部專家，也透過多份期刊研究，點出了航母打擊能力的缺失。

舉例而言，艦載機要在夜間或惡劣天候中降落，是離岸航母行動的日常挑戰，但這點共軍仍缺乏經驗。反艦能力也尚未優化，恐難抵禦來襲飛彈或潛艇攻擊。前英國海軍情資分析員Trevor Hollingsbee表示，「航母任務是非常複雜的，中國得自己想辦法，還有好長的一段路要走。」

有時，共軍航母的軍機起降、偵察與空中掩護等，仍得仰賴陸上軍事基地。拓殖大學安全研究教授Rira Momma指出，儘管遼寧艦與山東艦都曾於近幾個月駛入西太平洋，接近美軍關島基地，但艦艇仍不脫中國沿海軍事基地可配合行動的範圍。

再者，蘇聯航母改造的遼寧艦、國造山東艦，都設有滑跳起飛坡道，限縮了艦載機數量。兩艦雖有反潛直升機，卻尚未部署空中預警機，仍得靠陸基預警機幫忙探測引導。根據美國五角大廈的解放軍報告，共軍正研發作用如美軍「鷹眼」空中預警機（E-2C/D Hawkeye）的空警-600（KJ-600），但仍在測試階段。

上個月，中國宣布要測試新一代航母、有著電磁彈射器（electromagnetic catapult）的福建艦，艦載殲-15（J-15）戰機，預計2024年可投入任務。新加坡拉惹勒南國際研究學院國防教授表示，福建艦雖配備更先進的戰鬥力，卻還得花數年測試。

山東艦在台灣東部海域的模擬火力打擊，雖令部分專家吃驚，但至少就短期而言，共軍航母在西太平洋仍不敵美軍及盟友的聯合攻勢。日本退將Yoji Koda認為，若台海戰爭爆發，共艦將在開戰之初就遭美日聯軍擊沉。

路透也透過爬梳中國政府單位上百篇國防研究文章，揪出了自家人都承認的缺點，包括海軍水手訓練不足、作戰水準不夠、指揮鏈問題（黨派指揮官非軍事專業）、打擊群各式軍機偕同行動不敵美國等。值得一提的是，美國已從二戰對日戰爭經驗中學到，如何將航母指揮系統有效下放，但中國航母若遇上艦上失火、艦載機無法降落甲板等問題，恐怕會手忙腳亂。

共軍《坦克裝甲車輛》雜誌的一篇社論中提到，解放軍攻台有四大優勢，唯獨對航母的角色隻字未提，僅稱中國陸基彈道飛彈就足以抵禦美國航母的介入。該雜誌也曾指出，共軍航母的發展還只在初期階段，東海軍事衝突中，其他水面艦艇較能發揮作用。



2019年12月17日，山東艦停泊於海南三亞（圖／美聯社）