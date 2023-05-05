Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國航母山東艦台海耀武揚威 專家：表演成分居多、海上作戰缺陷仍多

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/05 12:15
殲-15戰機準備從中國航母山東艦起飛（圖／美聯社）

殲-15戰機準備從中國航母山東艦起飛（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中共解放軍航空母艦「山東艦」4月藉「環島警巡」、「聯合利劍」演習高調亮相，首次駛出第一島鏈，巡弋台灣東南部海域，進一步展示其軍事現代化的成績，但根據多名軍事專家，中國海軍要達到具威懾力的遠航作戰能力，恐怕至少還要十年。

根據路透調查4名軍事專員、6名國防分析家的看法，中國航母進入西太平洋的這番行動，大外宣成分居多，仍以訓練模式為主，實戰力仍是問號。不只外部人士如此看，就連中國內部專家，也透過多份期刊研究，點出了航母打擊能力的缺失。

舉例而言，艦載機要在夜間或惡劣天候中降落，是離岸航母行動的日常挑戰，但這點共軍仍缺乏經驗。反艦能力也尚未優化，恐難抵禦來襲飛彈或潛艇攻擊。前英國海軍情資分析員Trevor Hollingsbee表示，「航母任務是非常複雜的，中國得自己想辦法，還有好長的一段路要走。」

有時，共軍航母的軍機起降、偵察與空中掩護等，仍得仰賴陸上軍事基地。拓殖大學安全研究教授Rira Momma指出，儘管遼寧艦與山東艦都曾於近幾個月駛入西太平洋，接近美軍關島基地，但艦艇仍不脫中國沿海軍事基地可配合行動的範圍。

再者，蘇聯航母改造的遼寧艦、國造山東艦，都設有滑跳起飛坡道，限縮了艦載機數量。兩艦雖有反潛直升機，卻尚未部署空中預警機，仍得靠陸基預警機幫忙探測引導。根據美國五角大廈的解放軍報告，共軍正研發作用如美軍「鷹眼」空中預警機（E-2C/D Hawkeye）的空警-600（KJ-600），但仍在測試階段。

上個月，中國宣布要測試新一代航母、有著電磁彈射器（electromagnetic catapult）的福建艦，艦載殲-15（J-15）戰機，預計2024年可投入任務。新加坡拉惹勒南國際研究學院國防教授表示，福建艦雖配備更先進的戰鬥力，卻還得花數年測試。

山東艦在台灣東部海域的模擬火力打擊，雖令部分專家吃驚，但至少就短期而言，共軍航母在西太平洋仍不敵美軍及盟友的聯合攻勢。日本退將Yoji Koda認為，若台海戰爭爆發，共艦將在開戰之初就遭美日聯軍擊沉。

路透也透過爬梳中國政府單位上百篇國防研究文章，揪出了自家人都承認的缺點，包括海軍水手訓練不足、作戰水準不夠、指揮鏈問題（黨派指揮官非軍事專業）、打擊群各式軍機偕同行動不敵美國等。值得一提的是，美國已從二戰對日戰爭經驗中學到，如何將航母指揮系統有效下放，但中國航母若遇上艦上失火、艦載機無法降落甲板等問題，恐怕會手忙腳亂。

共軍《坦克裝甲車輛》雜誌的一篇社論中提到，解放軍攻台有四大優勢，唯獨對航母的角色隻字未提，僅稱中國陸基彈道飛彈就足以抵禦美國航母的介入。該雜誌也曾指出，共軍航母的發展還只在初期階段，東海軍事衝突中，其他水面艦艇較能發揮作用。

中國航母山東艦台海耀武揚威 專家：表演成分居多、海上作戰缺陷仍多
2019年12月17日，山東艦停泊於海南三亞（圖／美聯社）
中國
中共
共軍
解放軍
航母
航空母艦
山東艦
遼寧艦
福建艦
台灣
台海
戰爭
美國
美軍
軍事
國防

相關新聞

涉恐嚇騷擾議員家人 加拿大考慮驅逐中國外交官
涉恐嚇騷擾議員家人 加拿大考慮驅逐中國外交官
2023/05/05 09:48
GSK率先全球！美國FDA批准首支RSV疫苗 供60歲以上長者施打
GSK率先全球！美國FDA批准首支RSV疫苗 供60歲以上長者施打
2023/05/04 15:53
【連升10次!】美國聯準會升息1碼至16年新高　美股下挫台股早盤震盪
【連升10次!】美國聯準會升息1碼至16年新高　美股下挫台股早盤震盪
2023/05/04 11:48
俄國控烏克蘭無人機意圖刺殺普丁 疑點重重是誰在扯謊？
俄國控烏克蘭無人機意圖刺殺普丁 疑點重重是誰在扯謊？
2023/05/04 09:38
深化印太合作 傳北約擬在日本東京設亞洲首個辦事處
深化印太合作 傳北約擬在日本東京設亞洲首個辦事處
2023/05/03 20:39

更新時間 : 2023-05-05 18:29 GMT+08:00

最受歡迎

朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 檢方排除吸毒 台籍女友限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 檢方排除吸毒 台籍女友限制出境
〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億
【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
史上「最資深」 台灣四大藝人NFT 不到一天銷售一空
史上「最資深」 台灣四大藝人NFT 不到一天銷售一空
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
【更新】涉嫌與台灣求職詐騙集團掛勾、洩密　寧夏派出所長記過免職、大同分局長記過2次
【更新】涉嫌與台灣求職詐騙集團掛勾、洩密　寧夏派出所長記過免職、大同分局長記過2次