〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境

選戰開始白熱化，根據最近多項民調的結果，顯示有兩項趨勢， 第一是鴻海集團創辦人郭台銘的氣勢超乎預期， 並且與新北市長侯友宜不分上下， 第二是民進黨提名的總統參選人賴清德支持度不如預期， 甚至未達到綠營基本盤；這對藍綠都是警訊。

國民黨提名的總統參選人，即將在五月中旬過後出爐， 最近黨內正在展開參考民調，以作為提名的依據。 坊間這陣子陸續公布的民調不約而同顯示， 原本黨內最看好的侯友宜，並沒有領先郭台銘太多，因此， 藍營已有愈來愈多人表態支持郭台銘。

這意味著國民黨最後提名誰參選，目前仍是未知數， 會造成這樣的現象，主要是隨著黨內初選時間拉長， 郭台銘頻頻在全台各地辦活動造勢，自然能夠拉起一波民調， 相反地，侯友宜只能坐困新北市，無法四處趴趴走、 接觸更多支持者。

而且，郭台銘主攻知識藍、經濟藍的選民， 也與侯友宜的定位明顯不同，一些不願支持傳統國民黨的選民， 才會寧可將支持度集中在郭台銘身上。 這代表實際民意和藍營支持者的期待，出現明顯極大的落差。 簡單來說，多數人對國民黨和侯友宜仍是失望的， 才會寄希望於郭台銘身上。

當然，還有另一項可能性是， 綠營支持者可能認為在最後選戰對決時，郭台銘可能比侯友宜好打， 所以傾向讓郭台銘在初選中勝出，於是現階段故意表態支持郭台銘， 讓侯友宜在初選時就提前出局；這些潛在的因素， 都會干擾著實際選情，也增加國民黨提名判斷的困擾度。

另一方面，賴清德的支持度目前都維持在三成五左右徘徊， 民進黨傳統基本盤大約是四成選票，這是賴清德要面臨的重大挑戰， 意即尚未完全獲得綠營全部的支持。

在這種情況下，若是民眾黨主席柯文哲最後也參選，形成藍白綠「 三腳督」時，支持度三成五的賴清德仍有機會贏得最後選舉， 但若是藍綠兩組人馬對決， 賴清德若不能突破目前自己民調的天花板，很可能會輸掉這場選戰。

究其原因，賴清德目前多數論述，包括兩岸關係在內， 都是承襲蔡英文總統的主張，「維持現狀」 或許能爭取到美方和國際社會的認同，但若缺乏開拓新局的願景， 兩岸又持續陷僵局時，賴清德將無法拓展更多票源。

其次，賴清德有民進黨政府過去七年執政的包袱，例如， 這幾天屢屢被提及的勞工政策，民進黨並未完全兌現， 賴清德不僅要承擔這些責任，而且無法進一步提出更多的政策方向， 只會消耗民進黨的基本盤，很難擴大支持度。

現在距離投票還有超過半年時間，但從坊間民調來分析，已呈現藍綠雙方各自的困境，也是接下來要嚴肅面對的課題。