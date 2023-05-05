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〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/05/05 12:48
順時鐘方向, 左上起依序為柯文哲, 郭台銘, 侯友宜, 賴清德 (原圖: 官方臉書, 中央社; TN後製) 

順時鐘方向, 左上起依序為柯文哲, 郭台銘, 侯友宜, 賴清德 (原圖: 官方臉書, 中央社; TN後製) 

選戰開始白熱化，根據最近多項民調的結果，顯示有兩項趨勢，第一是鴻海集團創辦人郭台銘的氣勢超乎預期，並且與新北市長侯友宜不分上下，第二是民進黨提名的總統參選人賴清德支持度不如預期，甚至未達到綠營基本盤；這對藍綠都是警訊。

國民黨提名的總統參選人，即將在五月中旬過後出爐，最近黨內正在展開參考民調，以作為提名的依據。坊間這陣子陸續公布的民調不約而同顯示，原本黨內最看好的侯友宜，並沒有領先郭台銘太多，因此，藍營已有愈來愈多人表態支持郭台銘。

這意味著國民黨最後提名誰參選，目前仍是未知數，會造成這樣的現象，主要是隨著黨內初選時間拉長，郭台銘頻頻在全台各地辦活動造勢，自然能夠拉起一波民調，相反地，侯友宜只能坐困新北市，無法四處趴趴走、接觸更多支持者。

而且，郭台銘主攻知識藍、經濟藍的選民，也與侯友宜的定位明顯不同，一些不願支持傳統國民黨的選民，才會寧可將支持度集中在郭台銘身上。這代表實際民意和藍營支持者的期待，出現明顯極大的落差。簡單來說，多數人對國民黨和侯友宜仍是失望的，才會寄希望於郭台銘身上。

當然，還有另一項可能性是，綠營支持者可能認為在最後選戰對決時，郭台銘可能比侯友宜好打，所以傾向讓郭台銘在初選中勝出，於是現階段故意表態支持郭台銘，讓侯友宜在初選時就提前出局；這些潛在的因素，都會干擾著實際選情，也增加國民黨提名判斷的困擾度。

另一方面，賴清德的支持度目前都維持在三成五左右徘徊，民進黨傳統基本盤大約是四成選票，這是賴清德要面臨的重大挑戰，意即尚未完全獲得綠營全部的支持。

在這種情況下，若是民眾黨主席柯文哲最後也參選，形成藍白綠「三腳督」時，支持度三成五的賴清德仍有機會贏得最後選舉，但若是藍綠兩組人馬對決，賴清德若不能突破目前自己民調的天花板，很可能會輸掉這場選戰。

究其原因，賴清德目前多數論述，包括兩岸關係在內，都是承襲蔡英文總統的主張，「維持現狀」或許能爭取到美方和國際社會的認同，但若缺乏開拓新局的願景，兩岸又持續陷僵局時，賴清德將無法拓展更多票源。

其次，賴清德有民進黨政府過去七年執政的包袱，例如，這幾天屢屢被提及的勞工政策，民進黨並未完全兌現，賴清德不僅要承擔這些責任，而且無法進一步提出更多的政策方向，只會消耗民進黨的基本盤，很難擴大支持度。

現在距離投票還有超過半年時間，但從坊間民調來分析，已呈現藍綠雙方各自的困境，也是接下來要嚴肅面對的課題。
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