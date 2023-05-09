〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改

無可諱言，台灣的選舉制度與選民的心態，是很有問題的。

去年11月26日，九合一選舉落幕；朝野政黨無暇喘息， 馬上為明年1月13日的總統與立委選舉進行提名佈局的熱身。 台灣，似乎隨時都處在選戰期間與選舉活動中，不荒唐嗎？

其次，去年12月25日才宣誓就職的縣市長與縣市議員中， 新北市長侯友宜擺明了想更上層樓，進軍總統府；議員轉換跑道， 出馬選立委的更所在多有（台北市議員當選人王薇鴻， 更在宣誓就職前， 已投入蔣萬安因參選台北市市長辭職而留下的立委缺額， 選民還選票相挺，不以為忤）。

選制不改，撇開「落跑」的社會觀感不說，現實面是， 四年後極可能歷史重演：野心勃勃的縣市長，上任半年不到， 宣布參選總統（若是辭職參選，馬上產生相關縣市長的補選問題； 若是帶職參選又當選總統，相關縣市長還是需補選）！ 那任期才過四分之一的議員，紛紛出馬挑戰立委選舉；勝出的話， 議員遺缺可能又要勞師動眾辦補選！

另外，嘉義市市長選舉，因為有候選人於投票日前死亡， 按選罷法規定，投票日延後至12月18日。又不是同額競選， 選罷法的相關規定不改，是在把問題簡單化還是複雜化？

至於選民的心態方面：民代是選民一票一票選出來的，顯然， 不是有怎様的民代，就有怎様的選民，而是有怎樣的選民， 就有怎樣的民代！職是，民代不上道，選民當然難辭其咎！

若非許多選民對民代有錯誤的定位與期待，哪會容許縣市長不圖翻轉縣市窠臼、擘劃縣市遠景，直把剪綵、 禮堂證婚、殯儀館唸哀悼詞當重要行程？ 立委怎麼不像是全國性的國會議員， 而像是單為自己選區爭取權益與建設經費的議員？議員， 不像是整體縣政、市政的監督把關者， 而像是為自己選區選民服務跑腿的里長？

縣市長、立委做得像議員，議員做得像里長， 這種把跟選民互動當民代問政的主要（甚至於是全部） 工作的政治氛圍，說好聽是台灣的政壇充滿活力， 各級民代對選民都不敢怠慢；說難聽，是民代的角色扮演錯亂。 追根究柢起來，不是民代投選民之所好又何以致此？

哪一天，台灣的縣市長才能專心施政，立委才能專心立法與預算、 決算之審查，議員才能專心質詢、提案、審預算？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）