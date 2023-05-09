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〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改

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By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2023/05/09 15:02
2022年11/26九合一選舉, 因無黨籍市長參選人黃紹聰過世，中選會依法公告停止嘉義市長選舉，委員會決議嘉義市長選舉改12/18投票。圖...

2022年11/26九合一選舉, 因無黨籍市長參選人黃紹聰過世，中選會依法公告停止嘉義市長選舉，委員會決議嘉義市長選舉改12/18投票。圖...

無可諱言，台灣的選舉制度與選民的心態，是很有問題的。

去年11月26日，九合一選舉落幕；朝野政黨無暇喘息，馬上為明年1月13日的總統與立委選舉進行提名佈局的熱身。台灣，似乎隨時都處在選戰期間與選舉活動中，不荒唐嗎？

其次，去年12月25日才宣誓就職的縣市長與縣市議員中，新北市長侯友宜擺明了想更上層樓，進軍總統府；議員轉換跑道，出馬選立委的更所在多有（台北市議員當選人王薇鴻，更在宣誓就職前，已投入蔣萬安因參選台北市市長辭職而留下的立委缺額，選民還選票相挺，不以為忤）。

選制不改，撇開「落跑」的社會觀感不說，現實面是，四年後極可能歷史重演：野心勃勃的縣市長，上任半年不到，宣布參選總統（若是辭職參選，馬上產生相關縣市長的補選問題；若是帶職參選又當選總統，相關縣市長還是需補選）！那任期才過四分之一的議員，紛紛出馬挑戰立委選舉；勝出的話，議員遺缺可能又要勞師動眾辦補選！

另外，嘉義市市長選舉，因為有候選人於投票日前死亡，按選罷法規定，投票日延後至12月18日。又不是同額競選，選罷法的相關規定不改，是在把問題簡單化還是複雜化？

至於選民的心態方面：民代是選民一票一票選出來的，顯然，不是有怎様的民代，就有怎様的選民，而是有怎樣的選民，就有怎樣的民代！職是，民代不上道，選民當然難辭其咎！

若非許多選民對民代有錯誤的定位與期待，哪會容許縣市長不圖翻轉縣市窠臼、擘劃縣市遠景，直把剪綵、禮堂證婚、殯儀館唸哀悼詞當重要行程？立委怎麼不像是全國性的國會議員，而像是單為自己選區爭取權益與建設經費的議員？議員，不像是整體縣政、市政的監督把關者，而像是為自己選區選民服務跑腿的里長？

縣市長、立委做得像議員，議員做得像里長，這種把跟選民互動當民代問政的主要（甚至於是全部）工作的政治氛圍，說好聽是台灣的政壇充滿活力，各級民代對選民都不敢怠慢；說難聽，是民代的角色扮演錯亂。追根究柢起來，不是民代投選民之所好又何以致此？

哪一天，台灣的縣市長才能專心施政，立委才能專心立法與預算、決算之審查，議員才能專心質詢、提案、審預算？

作者為新竹教育大學退休副教授）
台灣
選舉
制度
選民
心態

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更新時間 : 2023-05-09 19:39 GMT+08:00

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