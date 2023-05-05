KPOP演唱會太貴！BLACKPINK泰國場票價近1萬4　粉絲向消保機構申訴

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）疫情趨緩後，南韓歌手們開始舉行巡迴演唱會，泰國的K-POP歌迷們卻對演唱會價格感到不滿，認為漲幅太大，BLACKPINK演唱會門票一張甚至破萬，因此有泰國歌迷至消費者保護機構提起控訴。

根據韓媒引述泰國當地媒體MGR Oline，今年在泰國銷售的K-POP演唱會門票平均價格為5,270泰銖（約4,800台幣），與疫情爆發前2019年的4470泰銖相比（約4,100台幣），上漲17.9%，與10年前的2013年平均價格3,302泰銖（約3,000台幣）相比，上漲了59.6%，以前K-POP演唱會最貴門票價格約為6,000泰銖（約5,460台幣），最便宜1,050泰銖（約955台幣）。

BLACKPINK巡迴演唱會2月時公布了第一波安可場，27日、28日將在泰國最大的表演場地「拉加曼加拉體育場」舉行演唱會，VIP門票卻要價高達1萬4800泰銖（約13,500台幣），與3月台灣場的最貴門票8,800台幣相比，貴上了約53%；今年2月韓團Stray Kids在曼谷舉行演唱會，最高價門票為8,500泰銖（約7,730台幣），當時就有許多粉絲不滿，於去年10月向消費者保護機構提出申訴。

泰國消保機構則回應，目前尚未有法規可限制演唱會門票價格，而對於票價上漲原因，業界相關人士透露，10年前演唱會費用的70%是由贊助商贊助，但現在的贊助比重已大幅減少至費用的30%以下。