台灣夏季星空精彩連發！半影月食與寶瓶座η流星雨5/6同現　水星與金星將接力登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）時序進入5月，台北市立天文館表示，今(5)日深夜至6日的凌晨將出現「半影月食」，年度三大流星雨之外數量最多的「寶瓶座η流星雨」極大期將在6日發生，預估每小時天頂流星數約50顆，天文迷可要好好把握。

台北天文館說，夏季星空將有多場令人期待的天象上演，包括半影月食適逢流星雨極大期，還有日落時金星將達最高仰角和金星合月，以及日出前將出現的水星西大距等精彩天象。

5月5日深夜至6日的凌晨將出現「半影月食」，月食開始於5月5日23時14分10秒，在5月6日1時22分52秒達到食甚，結束於3時31分41秒，共歷時4小時17分31秒。一般來說，半影月食通常亮度變化不明顯，但這次的最大食分為0.964，若天氣條件良好，還是有機會觀察到一側的月面稍有變暗的情形，相當值得仔細觀察。

台北天文館接著說，年度三大流星雨之外數量最多的「寶瓶座η流星雨」極大期同樣發生在5月6日，預估每小時天頂流星數約50顆，相當令人期待。

寶瓶座η流星雨的來源是鼎鼎大名的哈雷彗星，其流星的特色是快速且明亮，更有機會出現明亮的火流星。只可惜今年極大期適逢滿月，觀賞條件較差，建議背向月光觀察，有機會避開月光的影響而捕捉到較明亮的火流星。由於寶瓶座η流星雨的輻射點在午夜後升起，為了避開月光影響，建議可以極大期前後3日的午夜過後，到光害稀少、視野開闊處觀賞。尤其是接近天亮前輻射點仰角最高，此時看到流星的機會也會因此大增。

另外，金星亦將在5月22日達到日落時最高仰角，約為44度高，亮度達-4.4等，是除了太陽、月亮以外，全天空最明亮的星星。此外，5月23日晚間還能見到「金星合月」，金星將以2.2度的近距離與月球相會，這更是今年歷次發生在夜間的金星合月中仰角最高的一次，千萬別錯過了。

5月29日將發生「水星西大距」，是今年3次中的第2次，這次與太陽相距角度為24.9度。在5月下旬至6月上旬的日出前，都有機會看到水星在東方低空閃耀，高度偏低有挑戰性，值得用肉眼或雙筒望遠鏡試著尋找看看。