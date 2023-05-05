淡水全新秘境 「貳樓大飯店」5/9開幕 絕美夕陽海景盡收眼底 來趟最慵懶異國風情之旅吧

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）貳樓今年的第一個新起點「淡水站前店」將於5月9日開幕，依山傍海擁有綿延山巒與絕美海景的淡水小鎮，孕育豐富異國歷史的濱海城鎮，在這個融合國際靈魂的文化小鎮中，貳樓將地理環境與文化風貌有著共鳴之處的地中海風格注入，打造淡水全新秘境旅遊景點「Second Floor Hotel貳樓大飯店」。

Chill在北非｜地中海風情度假生活，帶您一起「情迷貳樓大飯店」

貳樓淡水站前店以「北非地中海旅行」為主要設計概念，化身異國星級大飯店，隨處都充滿著美好度假氛圍，有別於大眾對地中海藍白建築的印象，裝潢設計呈現地中海熱情陽光與北非自然氣息，傍晚時分一邊享受美食還能沉浸在夕陽餘暉中，絕對是淡水人與旅客全新的旅遊清單首選。

搭乘商場手扶梯到六樓，看到貳樓專屬的航班表，出境與入境各記錄著淡水店的營業時間，彷彿即將從台灣出境，前往遙遠的夢幻國度，抵達餐廳入口處，首先映入眼簾的便是門口「Buongiorno」的歡迎詞，以義大利文的日安，感受貳樓給前來用餐旅客最熱情的歡迎。

地中海私房秘境｜感受貳樓淡水店的旅行專屬儀式感！

店內融入符合地中海氣候的柑橘植栽及竹編物更是為前來用餐的旅客打造舒適放鬆的用餐環境。（業者提供）

裝潢上採用北非盛產的灰岩質感柔沙色牆面，呈現地中海獨特的天然古樸氣息，也隱藏了許多與飯店相關的小巧思，櫃檯上的「Check-in」字樣及後方牆上的鑰匙裝飾櫃，以及餐廳入口處設計了堆疊的行李箱及推車打卡區，宛如打開任意門來到異國飯店辦理入住手續，各處都能感受到旅行專屬儀式感。

店內也特別布置地中海常見的柑橘樹、仿古陶器、藤編燈具，搭配牆面陶磚拼貼的手工紋理感，將地中海純粹自然的人文風情完美呈現。而連續半圓形拱門牆設計，造就店內空間的律動景致，重疊簍空的視覺也讓大片玻璃窗撒落的光影更顯變化豐富，彷彿一秒開啟地中海秘境之旅，每個角度都能輕鬆拍出神級美照！

從白天到夜晚，跟著貳樓淡水店體驗依山傍水的夢幻度假饗宴！

坐落在「大都會廣場6樓」的「Second Floor Hotel貳樓大飯店」，餐廳戶外區能夠從高處遠眺淡水河的絕美景色，白日可以看見對岸八里及觀音山的明媚風光，河面在太陽的照耀下波光粼粼，晚霞時分則有夕陽餘暉與河景相伴，海風徐徐吹來，感受淡水從早到晚的不同魅力，也能徹底融入夢幻異國度假感官饗宴。

餐廳戶外區能夠從高處遠眺淡水河的絕美景色，白日可以看見對岸八里及觀音山的明媚風光，晚霞時分則有夕陽餘暉與河景相伴。（業者提供）

淡水店限定款餐點｜「早安女神碗」及「Ciao Ciao !早餐」享受美味低負擔！

貳樓淡水店以地中海健康飲食概念為訴求，獨家推出「早安女神碗 ft. 牛油鱷梨法棍」及「Ciao Ciao ! 鷹嘴豆泥魚扒早餐」作為淡水店的限定款餐點，延續美式早午餐風格，融合全新地中海飲食文化，將大量蔬果、豆類及海鮮作為主軸，享用美食的同時也保持健康活力，感受到貳樓創新巧思。

「早安女神碗ft.牛油鱷梨法棍」以法式長棍作為點綴，搭配希臘式優格碗、半熟溏心蛋及主廚特製辣醬，清爽解膩的優格碗遇上創新醬料，配著麵包沾著吃意外更開胃，融合高營養密度的酥脆鷹嘴豆、香濃酪梨、藜麥小米，與經典火腿及香料小黃瓜，口感層層堆疊，每一口都能吃到清新爽口的味蕾體驗，輕鬆享受色彩繽紛與健康低負擔美食。

「Ciao Ciao ! 鷹嘴豆泥魚扒早餐」以地中海經典的白肉料理為主，淋上塔可奶油醬，搭配道地歐式麵包，每一口都充滿著濃郁香氣，與肯瓊風味鷹嘴豆的豐富口感相互融合。獨門翹翹薯和新鮮季節蔬菜也為這道早餐增添了更多風味，帶來前所未有的味覺享受。

淡水店限定款餐點「早安女神碗」及「Ciao Ciao !早餐」。（圖／業者提供）

情迷貳樓大飯店開幕期間限定活動｜豪氣大放送，必中大轉盤、獨家懷舊彈珠汽水，體驗異國風情的趣味之旅！

貳樓淡水店以旅遊概念貫穿店內特色，從北非風格設計、地中海風味餐點，到獨特的飯店氛圍，襯托出異國旅行的概念。不只如此，5月9日至5月21日開幕期間復刻異國奢華飯店獨有娛樂廳大輪盤，製作巨型的「情迷貳樓大輪盤」，祭出人人有獎的百分百中獎率，最大獎可獲得一萬元貳樓餐券！

除了「情迷貳樓大輪盤」，配合淡水復古情懷，充滿童趣氛圍的淡水老街，貳樓淡水店獨家推出限量「貳樓彈珠汽水」。只要在開幕期間攜帶小朋友至店內用餐，滿低消即贈送彈珠汽水乙瓶，數量有限，只送不賣。