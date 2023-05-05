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涉恐嚇騷擾議員家人 加拿大考慮驅逐中國外交官

加拿大議員批評中國人權不彰遭鎖定，遠在香港的家人也遭殃

By 知微, 台灣英文新聞－記者
2023/05/05 09:48
加拿大外交部長趙美蘭（圖／美聯社）

加拿大外交部長趙美蘭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）4日表示，一名中國外交官涉嫌對加國議員及其親人不利，外交部已召見抗議，不排除將他驅逐。

路透美聯社報導，加拿大環球郵報率先於1日披露，一份2021年的情資報告顯示，加拿大在野保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）及其在香港的家人，都成了中國試圖恐嚇騷擾的對象，以收「殺雞儆猴」之效。涉入此案的包括駐點多倫多的一名中國外交官。

莊文浩在批判中國新疆人權問題一事上從不手軟，也支持國會將中國對維吾爾族的行徑稱作「種族滅絕」，因此惹禍上身。然而，情治單位遲至這週才將他家人恐受威脅一事據實以告。

莊文浩在國會委員會中表達怒火，無法理解政府怎能坐視此事。「若不驅逐這名外交官，無異公告所有極權國家，我們可容忍外國對付本國公民。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）3日表示，直到環球郵報報導才得悉此事，已斥責情資單位未能於2021年及時通報。但莊文浩駁斥此說，稱當時報告就送到了各個單位，包括杜魯道的國家安全顧問手上。

杜魯道已下令，情治機關一旦獲得議員可能遭到威脅的情資，就須立刻告知，無論情報的真偽。

中國駐加大使叢培武否認了此一指控，警告加拿大勿輕言驅逐外交官。他在聲明中呼籲加方停止這種「自導自演的政治鬧劇」，揚言若加國持續挑釁，中國必將回應。
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