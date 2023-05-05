有助農業減碳！台灣特生中心：友善草生栽培農法　有望成為增加碳匯新利器

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會特有生物研究保育中心今(5)日表示，為瞭解不同農法地被對碳通量的影響差異，於南投縣中寮淺山地區，針對慣行栽培及友善草生栽培的香蕉園進行地被碳通量的監測，結果發現友善草生栽培的香蕉園地被固碳量遠高於慣行栽培農法，有助於農業進行減碳。

特生中心還說，以往的慣行耕作農業，使用大量化學肥料、殺蟲劑及耗費能源等方式來達到高產量的目的，這都會直接或間接造成土壤物理、化學性質改變與生物相組成失衡，導致後續的作物生長不良與病蟲害爆發。因此近年來已有部分的農友響應友善、有機的農業耕作方式。

特生中心指出，慣行農法通常會使用除草劑，友善、有機農法則是不施用或減少除草劑的使用，甚至採用草生栽培的方式。不同耕作法對地被植物的影響明顯不同，因地被植物覆蓋度不同會影響土壤的濕度和温度，進而間接影響着土壤呼吸，土壤與大氣之間的二氧化碳通量也會發生變化。

為瞭解不同農法地被對碳通量的影響差異，特生中心自2021年起於南投縣中寮鄉的慣行及友善草生栽培的香蕉園，以罩蓋法實地進行地被碳通量的量測。以4季量測的結果顯示，草生栽培的香蕉園地被均處於吸收大氣二氧化碳、進行固碳作用狀態，其一年固碳量高於慣行香蕉園的10-150倍，可見果園草生地被，不僅有益於生態環境，對農業減少二氧化碳的排放也頗有助益。

特生中心認為，近年來有關溫室效應氣體的相關研究資料顯示，二氧化碳(CO2)、一氧化二氮(N2O)及甲烷(CH4)的產生與釋放，與土壤有直接關係，而在農業生產生態系統中，田間作物施作方式與栽培管理會影響土壤溫室效應氣體的排放，國內嘗試利用農業栽培管理技術，將農業生態系中所生成之溫室氣體總量下降，而達到溫室氣體減量之目標，以目前的監測結果來看，利用草生栽培農法來增加農地的碳匯，減少二氧化碳排放，非常可行。