【奢華內裝曝光】亞洲最大郵輪「地中海榮耀號」首次台灣亮相　6萬顆施華洛世奇水晶旋梯長這樣！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 全球最大家族郵輪企業MSC地中海郵輪（MSC Bellissima），旗下「地中海榮耀號」今（4）日首度來台，帶領約4千名國際旅客造訪基隆。

MSC地中海郵輪今（4）日於「地中海榮耀號」 上舉行首次來台記者會，看準台灣具亞洲第二大郵輪客源地優勢，預計2024年進軍台灣市場，首創「 基隆－那霸」雙母港航線，推出5天6夜行程玩遍台日。

首次來台的「MSC地中海榮耀號」 為MSC地中海郵輪斥巨資打造的海上旗艦奢華度假勝地， 自2019年下水，噸位達17.2萬噸、載客量5,686人， 是目前航行於亞洲區域最大且最新的郵輪，位於郵輪中庭的「 榮耀大道」有著「海上香榭大道」美名， 不僅由長達80米LED天幕所覆蓋， 兩側還有餐廳酒吧及購物名店環繞，與此比鄰的「 施華洛世奇水晶旋梯」則運用了61,440顆奧地利水晶所建， 絕對為郵輪上不可錯過的必訪地點。



亞利桑那水上公園擁有3條酷炫滑水道，1座喜馬拉雅橋，適合全年齡段的各式特色泳池，暢玩令人激動的水上樂園，體驗顛覆性的暢爽快感。（圖／MSC地中海郵輪）

此外，船上也提供豐富娛樂及餐飲體驗，「倫敦大劇院」 每日演出百老匯音樂劇；「亞利桑那水上樂園」 擁有4大泳池加上多條刺激滑水道； 室內還有超過700平方米的海上「樂高海上樂園」 共有七間兒童遊樂室，包括由專業人員看護的分年齡兒童俱樂部。



倫敦大劇院還原倫敦西區原汁原味的戲劇風格，可容納985人。（圖／MSC地中海郵輪）

餐飲部分提供多元豐富美食，包含純正墨西哥料理、美式牛排屋， 以及充滿亞洲風味的壽司吧等， 還有享譽全球的法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋。以及行業首創的「 船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club）24小時管家服務和專屬禮賓、酒廊及餐廳等區域， 也將提供尊貴奢華的歐洲世家禮遇。



遊艇會套房。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC地中海郵輪是家族企業MSC地中海航運集團旗下兩大郵輪品牌之一，該集團擁有300年航海歷史，是船運和物流領域的領軍者，公司總部位於瑞士日內瓦。

MSC地中海榮耀號自2024年1月16日起至3月5日運營「 基隆－那霸」雙母港航線，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜，行程由東南、信安、巨大、 喜鴻、行家、雄獅共6家業者同銷售，詳情請洽各旅行社。



施華洛世奇水晶旋梯超過100級台階，鑲嵌有61,440顆施華洛世奇水晶，彰顯300年航海世家的不朽榮耀。（圖／MSC地中海郵輪）