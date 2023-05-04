台灣國家交響樂團日本巡演　小提琴家林品任文化地標音樂快閃

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣國家交響樂團(NSO) 結束美巡後，今 (4) 日啟程日本巡演，小提琴家林品任、單簧管副首席賴俊諺於昨日已先抵達 ，並帶來音樂快閃。

時隔2年， NSO將於今日展開為期12日的日本巡演行程，啟程前往東京、兵庫及福山，次巡演由音樂總監準．馬寇爾(Jun Märkl)領軍NSO， 與多位優秀獨奏家、合唱團合作，不僅演出經典曲目， 也將演繹台灣作曲家創作，希望把「來自台灣的樂音」 分享給日本聽眾。

台灣小提琴家林品任、單簧管副首席賴俊諺於昨日已先行抵達 ，於「東京誠品生活日本橋」展開了音樂快閃， 兩位享譽國際的獨奏家，以悠揚樂音，熱情邀請日本民眾關注並參與 NSO此次為日本所準備的音樂盛宴。

此次日巡首場將於6日兵庫縣立藝術文化中心展開，馬寇爾攜手小提琴家林品任，合作演出布魯赫《 蘇格蘭幻想曲》，同場樂團還將呈現孟德爾頌、德布西的經典作品。

第二站於8日在東京歌劇城音樂廳，由馬寇爾率領NSO，與小提琴家林品任、鋼琴家福間洸太朗、 東京大都會合唱團及八角塔男聲合唱團攜手同台，帶來貝多芬《 合唱幻想曲》，渾然天成的人聲與器樂、 磅礡氣勢卻又撫慰人心的旋律，唱出安祥和平的精神。

此外，還將呈現兩首台灣作 曲家作品，包含作曲家李元貞受客家委員會委託創作， 將客家山歌韻味融入交響樂的《美濃之道》， 以及國家文藝獎得主金希文，以音符描繪台灣阿里山日出暖陽、 光照大地的《日出台灣》。

下一站將前往玫瑰之都福山進行系列的音樂會。11日及12日由NSO協同指揮吳曜宇， 攜手獨奏家呈現精心籌備的三場學生音樂會；13日音樂總監則將帶領NSO與小提琴家林品任呈現開幕音樂會，特別以 小約翰‧史特勞斯《南國玫瑰》圓舞曲，為音樂祭揭開序幕；1 4日壓軸閉幕音樂會上半場安排葛令卡與拉赫瑪尼諾 夫等俄國經典曲目，下半場以德布西不朽的經典作品《海》，為音樂祭劃下圓 滿句點。