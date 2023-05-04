台灣國家交響樂團日本巡演　小提琴家林品任文化地標音樂快閃

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣國家交響樂團(NSO) 結束美巡後，今 (4) 日啟程日本巡演，小提琴家林品任、單簧管副首席賴俊諺於昨日已先抵達，並帶來音樂快閃。
時隔2年，NSO將於今日展開為期12日的日本巡演行程，啟程前往東京、兵庫及福山，次巡演由音樂總監準．馬寇爾(Jun Märkl)領軍NSO，與多位優秀獨奏家、合唱團合作，不僅演出經典曲目，也將演繹台灣作曲家創作，希望把「來自台灣的樂音」分享給日本聽眾。
台灣小提琴家林品任、單簧管副首席賴俊諺於昨日已先行抵達，於「東京誠品生活日本橋」展開了音樂快閃，兩位享譽國際的獨奏家，以悠揚樂音，熱情邀請日本民眾關注並參與NSO此次為日本所準備的音樂盛宴。
此次日巡首場將於6日兵庫縣立藝術文化中心展開，馬寇爾攜手小提琴家林品任，合作演出布魯赫《蘇格蘭幻想曲》，同場樂團還將呈現孟德爾頌、德布西的經典作品。
第二站於8日在東京歌劇城音樂廳，由馬寇爾率領NSO，與小提琴家林品任、鋼琴家福間洸太朗、東京大都會合唱團及八角塔男聲合唱團攜手同台，帶來貝多芬《合唱幻想曲》，渾然天成的人聲與器樂、磅礡氣勢卻又撫慰人心的旋律，唱出安祥和平的精神。
此外，還將呈現兩首台灣作曲家作品，包含作曲家李元貞受客家委員會委託創作，將客家山歌韻味融入交響樂的《美濃之道》，以及國家文藝獎得主金希文，以音符描繪台灣阿里山日出暖陽、光照大地的《日出台灣》。
下一站將前往玫瑰之都福山進行系列的音樂會。11日及12日由NSO協同指揮吳曜宇，攜手獨奏家呈現精心籌備的三場學生音樂會；13日音樂總監則將帶領NSO與小提琴家林品任呈現開幕音樂會，特別以小約翰‧史特勞斯《南國玫瑰》圓舞曲，為音樂祭揭開序幕；14日壓軸閉幕音樂會上半場安排葛令卡與拉赫瑪尼諾夫等俄國經典曲目，下半場以德布西不朽的經典作品《海》，為音樂祭劃下圓滿句點。