【亮點開箱】不丹皇室成員參展、義大利暗黑童真雕塑　台灣Art Solo藝博會只有三天

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)Art Solo 2023匯聚45間國際畫廊，以個展形式展出73位藝術家創作，將於明（5）日起至7日於台北花博爭艷館登場。

Art Solo最大特色的就是「SOLO」 為個展型藝術博覽會，採個展形式展出讓觀眾得以在一個展位完整欣賞單一藝術家的作品，今年共有10家國外畫廊參展。

采泥畫廊呈現英國藝術家柏丹（Daniel Pulman）《夜之畫》（Night Paintings）系列，他於1975年出生於曼徹斯特，畢業於英國皇家藝術學院碩士，此次展出藝術家於2020年的冬旅時拜訪日本、韓國、中國東北等多個城市，並在疫情爆發前夕回到台灣後開始創作的繪畫系列，每幅作品上都只見一人緊裹著大衣，堆疊的壓克力顏料更顯雪地後重增添孤寂，但背景呈現的夢幻紫粉並點綴上亮黃，讓嚴冬充滿一絲希望。他曾受邀於台灣台北誠品畫廊、英國蘭卡斯特Storey Art畫廊、英國威爾斯 Wrexnam Mlemorial 畫廊展出。



柏丹。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

丹之寶（Tansbao Gallery）呈現不丹藝術家金柏麗Zimbiri《Tall Tails》系列，身為不丹皇室一員創作圍繞喜馬拉雅傳統文化，常使用不丹傳統藝術出現的媒材與技術，包含土漆（saa-tshen）和手工編織帆布（rhay-shing），此次選用老虎作為創作主題，靈活掌握其細膩神態，時而像小貓撒嬌，但又不失威風，其畫面幾乎填滿老虎尾巴來自個人對於「現實」的理解。



金柏麗。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

丁丁藝術空間（TING TING ART SPACE）展出6位藝術家，包含德國Katharina Arndt、加州Gemma Holzer、倫敦Rhys Brown等，其中首次參展的義大利Antonio Cugnetto帶來全新系列雕刻，身體細長的小男孩看似天真，但眼神卻空洞被孤獨及暴力圍繞，和Tim Burton筆下角色有異曲同工之處，意圖揭露日常生活的虛偽與矛盾。



Antonio Cugnetto。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

此外，ART SOLO將於5月6日下午1點半至3點舉辦座談，針對國際優質的區域型藝博參展與觀展經驗、跨品牌合作展覽與藝博會中的個展式展呈策略等三個面向進行與談；第二場講座於3點半開始討論動蕩的時局如何影響藝術市場，邀請「台灣區塊鏈大學聯盟」彭少甫理事長，與「台北藝術產經研究室」柯人鳳執行長對談，從避難資產的角度切入，分享特性與實踐。