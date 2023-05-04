台北喜來登大飯店與Garmin智慧手錶攜手 溫馨五月打造智慧美型生活　

運動，為了遇見更好的自己。看好五月母親節檔期商機，台北喜來登與智慧手錶領導品牌Garmin攜手合作，即日起至8月31日推出專為女性設計的「Lily純粹閃耀假期」一泊二食方案，享受Buffet之王雙人自助下午茶與翌日早餐外，贈送市價6,990元的Garmin Lily智慧腕錶乙支，精緻小巧的時尚外觀搭載全天候健康監測，獨家印花錶盤妝點現代時尚，每晚12,990元起，換算下來每人只要1,361元即可擁有享受。此外，活動期間房客可至健身房免費體驗市價近萬元、全新上市的vívomove Trend指針智慧腕錶與Venu Series GPS智慧腕錶，完成指定運動目標可獲贈Garmin不鏽鋼保溫杯，揮灑汗水保持時刻美型。

為自己身心靈充電，台北喜來登位於捷運善導寺站，周邊有著綠意盎然的華山大草原公園，館內露天泳池、三溫暖、健身房等設施一應俱全，是不少上班族的週間度假首選。台北喜來登看準女性消費力道，與Garmin於母親節檔期推出的「Lily純粹閃耀假期」一泊二食，主打女性上班族群，透過Lily智慧腕錶全天候的健康監測讓消費者了解身體狀況，更內建生理週期與孕期貼心追蹤，結合鍍膜工藝打造8款獨家時尚印花錶盤，搭載隱藏式LCD觸控螢幕，還有來電訊息通知掌握生活大小事，是為現代女性量身打造的最佳科技閨蜜，優雅從容地享受美型生活。

「Lily純粹閃耀假期」除享Garmin Lily智慧腕錶作為贈禮外，深受女性的喜愛下午茶更安排房客至1樓十二廚享受價值1,738元的雙人自助下午茶，肉汁濃郁的爐烤美國牛腹肉、白酒番茄燴海鮮以及鮮嫩鐵板牛排，充滿異國風情的雞肉摩洛哥飯、德國酸菜豬腳、港式燒臘與蒸點等，還有多款海鮮丼飯、花壽司、現流生魚片大飽口福，更不容錯過高人氣的現做法式可麗餅，柔軟餅皮帶著淡淡奶油與蛋香，淋上楓糖漿的甜蜜好味，以及玫瑰荔枝慕斯、宇治抹茶蛋糕、義式莓果杏仁派等多款精緻蛋糕享受幸福的午後時光，專案數量有限、贈完為止。

活動期間飯店房客亦可於17樓會館健身房免費體驗全新上市、市價9,900元的vívomove Trend指針智慧腕錶與Venu Series 兩款GPS智慧腕錶，可與好友連線運動競賽，還有運動防水等級可戴著游泳、淋浴或水療等，隨時運動放鬆紓壓生活。活動期間凡完成智慧手錶內建的熱血時間為運動目標，可獲贈Garmin不鏽鋼保溫杯(市價1,280元)，享受純粹閃耀的美麗假期。