Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

台北喜來登大飯店與Garmin智慧手錶攜手 溫馨五月打造智慧美型生活　

By 台灣英文新聞
2023/05/04 17:53
圖／台北喜來登
圖／台北喜來登

圖／台北喜來登

圖／台北喜來登

運動，為了遇見更好的自己。看好五月母親節檔期商機，台北喜來登與智慧手錶領導品牌Garmin攜手合作，即日起至8月31日推出專為女性設計的「Lily純粹閃耀假期」一泊二食方案，享受Buffet之王雙人自助下午茶與翌日早餐外，贈送市價6,990元的Garmin Lily智慧腕錶乙支，精緻小巧的時尚外觀搭載全天候健康監測，獨家印花錶盤妝點現代時尚，每晚12,990元起，換算下來每人只要1,361元即可擁有享受。此外，活動期間房客可至健身房免費體驗市價近萬元、全新上市的vívomove Trend指針智慧腕錶與Venu Series GPS智慧腕錶，完成指定運動目標可獲贈Garmin不鏽鋼保溫杯，揮灑汗水保持時刻美型。

為自己身心靈充電，台北喜來登位於捷運善導寺站，周邊有著綠意盎然的華山大草原公園，館內露天泳池、三溫暖、健身房等設施一應俱全，是不少上班族的週間度假首選。台北喜來登看準女性消費力道，與Garmin於母親節檔期推出的「Lily純粹閃耀假期」一泊二食，主打女性上班族群，透過Lily智慧腕錶全天候的健康監測讓消費者了解身體狀況，更內建生理週期與孕期貼心追蹤，結合鍍膜工藝打造8款獨家時尚印花錶盤，搭載隱藏式LCD觸控螢幕，還有來電訊息通知掌握生活大小事，是為現代女性量身打造的最佳科技閨蜜，優雅從容地享受美型生活。

「Lily純粹閃耀假期」除享Garmin Lily智慧腕錶作為贈禮外，深受女性的喜愛下午茶更安排房客至1樓十二廚享受價值1,738元的雙人自助下午茶，肉汁濃郁的爐烤美國牛腹肉、白酒番茄燴海鮮以及鮮嫩鐵板牛排，充滿異國風情的雞肉摩洛哥飯、德國酸菜豬腳、港式燒臘與蒸點等，還有多款海鮮丼飯、花壽司、現流生魚片大飽口福，更不容錯過高人氣的現做法式可麗餅，柔軟餅皮帶著淡淡奶油與蛋香，淋上楓糖漿的甜蜜好味，以及玫瑰荔枝慕斯、宇治抹茶蛋糕、義式莓果杏仁派等多款精緻蛋糕享受幸福的午後時光，專案數量有限、贈完為止。

活動期間飯店房客亦可於17樓會館健身房免費體驗全新上市、市價9,900元的vívomove Trend指針智慧腕錶與Venu Series 兩款GPS智慧腕錶，可與好友連線運動競賽，還有運動防水等級可戴著游泳、淋浴或水療等，隨時運動放鬆紓壓生活。活動期間凡完成智慧手錶內建的熱血時間為運動目標，可獲贈Garmin不鏽鋼保溫杯(市價1,280元)，享受純粹閃耀的美麗假期。

更新時間 : 2023-05-04 21:51 GMT+08:00

最受歡迎

〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億
【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億
〈財經主筆室〉2022年人均GDP超過南韓 台灣民眾想問：實質薪資何時趕上韓國？
〈財經主筆室〉2022年人均GDP超過南韓 台灣民眾想問：實質薪資何時趕上韓國？
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
陳致中5/11入獄　前總統陳水扁衝凱道請願•批「終身褫奪參政權」違憲
陳致中5/11入獄　前總統陳水扁衝凱道請願•批「終身褫奪參政權」違憲
【編輯帶玩】台北新地標「忠泰樂生活」亮點開箱　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
【編輯帶玩】台北新地標「忠泰樂生活」亮點開箱　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！