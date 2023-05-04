台南大員皇冠假日酒店 端午暖心送禮

母親節還沒過完，端午節肉粽檔期搶先開跑，送上粽子賀禮表達暖心問候備感溫馨，也是節慶應景不可或缺的好滋味。台南大員皇冠假日酒店屢次獲獎的彩豐樓獨創推出「廣式臘肉裹蒸粽」，即日起開放預購至2023年6月11日止，粵式手法融合創意口味的裹蒸粽3入組合價988元，5月14前預購享早鳥優惠888元，加贈精美保冷袋。

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳由香港籍主廚袁東海領軍，多次代表酒店參賽屢獲佳績，以功夫料理聞名，這次袁主廚再次發揮創意，將傳統的廣式臘肉包入裹蒸粽裡，讓臘肉不再只是過年時不可或缺的年味之一，也能成為端午佳節的送禮之選。廣式臘肉擁有獨特的風味，主要是用醬油、高粱酒、糖等先醃漬，再吊起日曬風乾，色澤較黑、有醬色。

「廣式臘肉裹蒸粽」先用滾水汆燙廣式臘肉洗淨風乾過程中的灰塵，再將臘肉放入電鍋蒸煮，讓臘肉變軟嫩，更能提升香氣與色澤。正統的粵式裹蒸粽口味偏重、米粒較軟爛，為了符合台南人的口味喜好，加入南部人喜愛的花生，調整改良成為「台式裹蒸粽」，先將長糯米洗淨浸泡一晚後，用蒸過臘肉的精華湯汁加入米中，讓米粒不僅Q彈口感，還有一股濃郁的臘肉香，再以荷葉夾著竹葉包裹豐富的內餡，茶花菇、干貝、鹹蛋黃等，鮮香入味，經過第二次蒸煮，讓米粒充分吸收餡料精華並融入荷葉與竹葉香，口感濃郁香醇、層次豐富。

彩豐樓應景推出「廣式臘肉裹蒸粽」即日起開放預購至2023年6月11日，因為口味獨特、採限量供應，且須3天期預訂，每組3顆988元，5月14日前預購享早鳥優惠價888元，加贈彩豐樓精美保冷袋1只。如欲大宗訂購另有優惠，提供宅配服務，依配送地址費用另計。訂購專線：06-512-1910彩豐樓