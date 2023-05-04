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新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞都好玩

By 台灣英文新聞
2023/05/04 17:22
海天步道視野廣闊。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

海天步道視野廣闊。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

近期的陽光明媚、氣候溫暖宜人，正是出遊好時機，新北市瑞芳區有4處漁港，沿著台2線濱海公路前進，分別為深澳、水湳洞、南雅、鼻頭漁港，其中深澳漁港及水湳洞漁港設有垂釣專區，可以踏足秘境賞景、悠閒垂釣。不知道假日閒暇之餘要到哪裡走走嗎？新北市漁業處邀請大家前往瑞芳區深澳及水湳洞漁港，讓一來場漁港之旅。

深澳漁港擁有全台灣最多的娛樂漁船，到這裡除了可以出海賞景釣魚，周圍還有象鼻岩、酋長岩及270度廣闊視野的海天步道，望向港外可以遠眺九份金瓜石地區，港內則可以看見漁船熙攘進出，步道上佇立著許多 Minecraft公仔及小卷裝置藝術，十分適合打卡留念。

深澳漁港的特產是小卷與透抽，當地的店家表示，春末夏初時海況逐漸轉好，漁船陸續出海，一般從國曆3月開始抓小卷，6到8月達到盛產，因此現在到深澳可以品嘗到美味的透抽及新鮮小卷，當地美食名店眾多，如長榮小吃、金益鯊魚羹、阿華等餐廳，各類小卷料理選擇多元，除了酥炸、川燙、三杯，還可以製成小卷米粉、墨魚香腸，都讓人回味無窮，另外5月份從深澳搭乘娛樂漁船出海，可以抓獲白帶魚、紅甘、馬頭等多種魚類，如果想要體驗一場海釣之旅或品嘗特色美食，深澳漁港絕對是不能錯過的選擇。

沿著台2線濱海公路前進，到達水湳洞漁港，水湳洞漁港擁有東北角一大特殊景觀「陰陽海」及坐落在山巒半處充滿人文意境的十三層遺址。陰陽海別名「濂洞灣」，因附近金瓜石山上的岩層中富含黃鐵礦，東北角又是多雨的地區，因天然礦物染成黃褐色的雨水流入海灣，與外海的青藍海面形成鮮明對比，經年累月連岸旁礁石都被染成金黃色，是東北角一大奇景。賞景之餘，水湳洞漁港是瑞芳區除深澳漁港外開放垂釣的漁港，劃設有垂釣專區，歡迎釣友們前往垂釣，也提醒從事釣魚活動請結伴前往並確實穿著安全裝備（救生衣及防滑鞋等)。

新北市漁業處表示，深澳及水湳洞漁港是瑞芳劃設有垂釣專區的漁港，市府推動嗨漁港計畫促進漁港轉型，希望將漁港作為載體拉近人與海的距離，無論是親子出遊、情侶約會、好友相聚，到瑞芳的漁港都合宜，歡迎喜歡釣魚及賞景或品嘗美食的民眾一起結伴造訪。

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞都好玩

小卷裝置藝術。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞都好玩

酥炸小卷。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞都好玩

海天步道視野廣闊。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞都好玩

乘船賞景。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

更新時間 : 2023-05-04 21:50 GMT+08:00

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