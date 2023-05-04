新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞都好玩

近期的陽光明媚、氣候溫暖宜人，正是出遊好時機， 新北市瑞芳區有4處漁港，沿著台2線濱海公路前進，分別為深澳、 水湳洞、南雅、鼻頭漁港， 其中深澳漁港及水湳洞漁港設有垂釣專區，可以踏足秘境賞景、 悠閒垂釣。不知道假日閒暇之餘要到哪裡走走嗎？ 新北市漁業處邀請大家前往瑞芳區深澳及水湳洞漁港， 讓一來場漁港之旅。

深澳漁港擁有全台灣最多的娛樂漁船， 到這裡除了可以出海賞景釣魚，周圍還有象鼻岩、酋長岩及270度 廣闊視野的海天步道，望向港外可以遠眺九份金瓜石地區， 港內則可以看見漁船熙攘進出，步道上佇立著許多 Minecraft公仔及小卷裝置藝術，十分適合打卡留念。

深澳漁港的特產是小卷與透抽，當地的店家表示， 春末夏初時海況逐漸轉好，漁船陸續出海，一般從國曆3月開始抓小 卷，6到8月達到盛產， 因此現在到深澳可以品嘗到美味的透抽及新鮮小卷， 當地美食名店眾多，如長榮小吃、金益鯊魚羹、阿華等餐廳， 各類小卷料理選擇多元，除了酥炸、川燙、三杯， 還可以製成小卷米粉、墨魚香腸，都讓人回味無窮，另外5月份從深 澳搭乘娛樂漁船出海，可以抓獲白帶魚、紅甘、馬頭等多種魚類， 如果想要體驗一場海釣之旅或品嘗特色美食， 深澳漁港絕對是不能錯過的選擇。

沿著台2線濱海公路前進，到達水湳洞漁港， 水湳洞漁港擁有東北角一大特殊景觀「陰陽海」 及坐落在山巒半處充滿人文意境的十三層遺址。陰陽海別名「 濂洞灣」，因附近金瓜石山上的岩層中富含黃鐵礦， 東北角又是多雨的地區，因天然礦物染成黃褐色的雨水流入海灣， 與外海的青藍海面形成鮮明對比， 經年累月連岸旁礁石都被染成金黃色，是東北角一大奇景。 賞景之餘，水湳洞漁港是瑞芳區除深澳漁港外開放垂釣的漁港， 劃設有垂釣專區，歡迎釣友們前往垂釣， 也提醒從事釣魚活動請結伴前往並確實穿著安全裝備（ 救生衣及防滑鞋等)。

新北市漁業處表示， 深澳及水湳洞漁港是瑞芳劃設有垂釣專區的漁港， 市府推動嗨漁港計畫促進漁港轉型， 希望將漁港作為載體拉近人與海的距離，無論是親子出遊、 情侶約會、好友相聚，到瑞芳的漁港都合宜， 歡迎喜歡釣魚及賞景或品嘗美食的民眾一起結伴造訪。

小卷裝置藝術。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

酥炸小卷。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

海天步道視野廣闊。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

乘船賞景。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）