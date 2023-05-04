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母親節送禮這夏揪滿意 全國電子業界首創冰箱、洗衣機免費體驗 不滿意全額退費

By 台灣英文新聞
2023/05/04 17:20
6月14前購買一級能效空調、冰箱最高還能享有政府節能補助最高5000元，全國電子再送6000購物金！

6月14前購買一級能效空調、冰箱最高還能享有政府節能補助最高5000元，全國電子再送6000購物金！

母親節就要到了，除了獻心意還讓媽咪揪滿意，全國電子為了讓消費者感受到滿滿的誠意包君滿意，領先業界首創「冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機」30天免費體驗再抽iphone 14，不滿意直接於實體門市原購買處進行退費申請。免費試用體驗活動限5/1-5/31於全國電子門市或官網線上購買冰箱限500公升以上、洗衣機限15公升以上滾筒洗衣機、電動曬衣機限萬元以上、不限機型之電子衣櫥，且須於5/31前全額付清款項以及個別完成申請手續即可享30天滿意體驗的服務，試用不滿意於期限內依照規定辦理退貨、退款，若有人為損壞必須補償，滿意體驗活動如有問題歡迎隨時詢問門市人員。

另外，涼夏送禮首選就屬冷暖空調莫屬了，炎炎夏日選對空調不僅讓你急速涼，還可以節能省電，空調原廠好禮送金又送禮最高送8000元現金還有名牌家電好禮任你挑，6/14前購買一級能效的空調、冰箱最高還能享有政府節能補助最高5000元，全國電子再送6000購物金！這夏揪滿意除了30天免費體驗，冰箱、洗衣機還享五年延長保固，空調則享有八年延長保固，讓你安心使用品質有保障！

最後倒數10天！買家電週週抽免單再抽阿里山英迪格雙人住宿券，5/14前購買家電滿6,000元，即可上網登錄發票參加抽獎，每週抽出1位最高6萬免單！5/17再抽15名「阿里山英迪格酒店雙人房」幸運的得主，讓全國電子帶你去阿里山看雲海看日出享受極致體驗！不僅如此，母親節揪好禮，除了買家電抽免單讓你再享馨動多重抽，5/31前購買冰箱、洗衣機、免曬衣乾衣機、電子衣櫥、電動曬衣機登錄發票再抽iphone 14共10名；另外同時在5/31前購買電動曬衣機還可以再抽雲朗觀光集團住宿券共3名！

更新時間 : 2023-05-04 21:50 GMT+08:00

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