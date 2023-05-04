國民零食台灣之星「乖乖」周邊商品仿冒多 總公司呼籲勿購買

創業55年的國民零食台灣之星「乖乖」，是許多5、6年級生的童年回憶，除乖乖經典款、乖乖桶和乖乖玉米棒及孔雀餅乾、捲心餅、香酥脆等產品之外，加上其他聯名品項，發展近百項商品，每年營收上探10億，2019年與悠遊卡公司聯名推出限量一萬個的「好運乖乖來造型悠遊卡」爆紅，才開賣即秒殺售罄，成為消費者收藏乖乖周邊商品及聯名周邊的開端，也讓大家看到了粉絲效應的無限商機。

乖乖股份有限公司發布聲明表示，由於正版乖乖周邊商品太搶手，近日在部分拍賣網站與通路中，發現許多未取得正式授權同意的乖乖周邊商品或仿冒品，為保證消費者權益，呼籲喜愛「乖乖」品牌之消費者，欲購買乖乖相關周邊產品，請直接向乖乖認可合作之銷售通路購買，方能獲得消費權益之保障。請勿於非官方認可的通路中消費，以免權益受損。

乖乖股份有限公司也表示，總公司生產之正版周邊商品，僅能以三種管道取得: (1)活動方式無償贈送; (2)於勝利星村乖乖壹玖陸捌（屏東市青島街89號）販售正版周邊商品(3)於采寓生活館販售德國納莎登X乖乖聯名行李箱。凡非於上列方式購買乖乖商品之消費者，乖乖既無法確認其真偽，恐難承擔相關商品或售後服務責任，請消費者向該等銷售通路購買，以保自身權益。

乖乖股份有限公司已蒐證八家侵權單位，並進入司法偵查程序，提醒有心人士勿以身試法，為維護公司商譽及消費者合法權益，乖乖將會貫徹維護智慧財產權的決心，持續進行品牌維護行動，敬告意圖攀附乖乖之不肖廠商應立即停止侵權，以免訟累。