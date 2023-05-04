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【18禁】《澳洲雷霆猛男秀》火辣重返台灣　賭城必看成人秀嗨翻信義區

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/04 17:17
《澳洲雷霆猛男秀》。（圖/時藝多媒體）

《澳洲雷霆猛男秀》。（圖/時藝多媒體）

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 單身派對、生日、甚至離婚派對都不可少！「女人一生該朝聖一次」的《澳洲雷霆猛男秀》（Australia’s Thunder From Down Under）9月將火辣襲台！

《澳洲雷霆猛男秀》1991年發源於澳洲，1993年在拉斯維加斯首次亮相，隨即吸引了近一千萬觀眾的目光。至今已在賭城熱舞20個年頭，成為遊客前往拉斯維加斯必看的經典成人秀。

長達 75 分鐘的互動表演結合現代舞，爵士舞，街舞等，搭配大家耳熟能詳的戲劇性題材，舉凡阿拉伯王子、印地安酋長、刀鋒戰士、貓王等，絕對讓現場熱血沸騰。此外，演出途中性感的猛男舞者們更會與觀眾直接互動，甚至邀請觀眾上台接受舞者的近距離接觸及熱情挑逗，獲得女王般的待遇，帶領觀眾一起迎來刺激而難忘的夜晚。

【18禁】《澳洲雷霆猛男秀》火辣重返台灣　賭城必看成人秀嗨翻信義區
（圖/時藝多媒體）

值得一提的是，澳洲雷霆猛男秀的舞者皆為澳大利亞籍，拉斯維加斯後將前往俄羅斯、英國、加拿大、南非、歐洲、紐西蘭、墨西哥、香港、泰國等超過15個國家，下一站將來到台灣站，時隔20年訪台，他們亦特別為此編排專屬的舞蹈與橋段。

澳洲雷霆猛男秀創辦人Bill Cross 對於前往台灣演出表示，「2003年前輩們曾來台灣演出，當時獲得很好的回響，令我們非常期待這次的台灣行！」

《澳洲雷霆猛男秀》將於9月中旬在Legacy MAX信義劇場盛大開演，預售相關資訊將陸續公布，請密切關注時藝多媒體官方網站
澳洲雷霆猛男秀

更新時間 : 2023-05-04 21:50 GMT+08:00

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