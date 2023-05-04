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新北STEAM假日親子學院！女力、偏鄉專場推聲控跑車及藍晒　體驗跨域整合

By 台灣英文新聞
2023/05/04 17:15
雙溪國小偏鄉專場-「藍」住陽光、「曬」出幸福，親子共創藍晒作品。（照片來源：新北市教育局提供）

雙溪國小偏鄉專場-「藍」住陽光、「曬」出幸福，親子共創藍晒作品。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市STEAM假日親子學院叫好又叫座！這學期由輔導團及夢想推手種子教師開課，於四校辦五場活動。其中自強國小開設女力專場、雙溪國小設偏鄉專場，孩子帶著爸爸媽媽，體驗動手做的樂趣，驚呼原來STEAM就是跨域整合啊！

教育局表示，STEAM假日親子學院，包含自強國小女力專場的美輪美「喚」課程，設計聲控跑跑車、用簡單連桿與凸輪結構，完成連動的童玩；雙溪國小偏鄉專場-「藍」住陽光、「曬」出幸福，親子共創藍晒作品；思賢國小的「風能仿生獸」，利用風力、力學原理，做出仿生物的動作；自強國小「綠能屋型聚寶盒」，親子組裝木屋、焊接電子零件，做出太陽能板，為環保風扇供電；民安國小「窗花天氣瓶燈飾」，則是藝術融合科學的天氣瓶設計。

同時，新北市STEAM教育以跨學科整合、透過夥伴協作，運用工具與科技，在做中學的探究過程中，啟發創意設計思維(design thinking)，並解決生活問題。並首創STEAM跨域輔導小組、創建矽谷級的STEAM大聯盟總部，111學年度上學期與林本源文教基金會合作，開設3場假日親子學院。這學期除跨域輔導小組，加入夢想推手種子教師，共推社群研發的課程，創造親子共學機會，以手作小玩具，認識科學的原理，共享親子幸福時光。

以窗花天氣瓶燈飾來說，設計者為夢想推手種子教師葉瀚陽，他表示，將窗花的藝術鑑賞與剪紙，結合科學的天氣瓶製作，帶領學生認識大航海時代的天氣預測方式。再加上LED燈映照現代感的美麗結晶，使作品呈出絢麗多變的美麗樣貌。更整合了科學、藝術、科技原理，符合STEAM理念。

東湖國小余晨曦的爸爸說，STEAM親子學院的課程很有意義，和孩子一起手作的經驗很有趣，也了解許多藍晒的原理與知識，。南勢國小學生陳祺翔說，在還沒參加課程前，不了解什麼是藍晒，但透過今天的課程，讓他清楚知道藍晒變色的原理，是利用陽光或光線中的紫外線照射，來使影像顯現或複製。

教育局長張明文表示，這學年度STEAM教師社群號召老師共同備課，創發教案，增進設計思考能力，並發展出親子假日營隊課程，將STEAM推廣至親師生，達到共學、共思、共創、共作之核心價值。教育局預計於今(2023)年10月創全國之先，首度發表STEAM課例，推廣跨域整合教育，培養更多能解決真實生活問題的學生。

新北STEAM假日親子學院！女力、偏鄉專場推聲控跑車及藍晒　體驗跨域整合

雙溪國小偏鄉專場，親子合力採集植物，以便用於藍晒作品。(照片來源：新北市教育局提供)

新北STEAM假日親子學院！女力、偏鄉專場推聲控跑車及藍晒　體驗跨域整合

自強國小女力專場的美輪美「喚」課程，親子設計聲控跑跑車、用簡單連桿與凸輪結構，完成連動的童玩。(照片來源：新北市教育局提供)

新北STEAM假日親子學院！女力、偏鄉專場推聲控跑車及藍晒　體驗跨域整合

思賢國小的「風能仿生獸」，利用風力、力學原理，親子設計仿生物的動作。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-05-04 21:50 GMT+08:00

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