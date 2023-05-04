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澳洲學生在台灣中毒 老鼠藥還是毒品？檢方介入調查

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By 社會組, 台灣英文新聞
2023/05/04 17:15
澳洲學生Alex Shorey返國醫療專機費用募資頁面

澳洲學生Alex Shorey返國醫療專機費用募資頁面

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）來台交換的澳洲大學生蕭里（Alex Shorey）誤食滅鼠藥，在鬼門關前走一回，家人籌款成功後已於昨（3）日搭醫療專機返國，但現卻傳出事件恐怕不是那麼單純，檢方正調查蕭里是否吸食毒品。

根據中央社，北檢今（4）日表示，媒體報導，加上民眾質疑蕭里或使用新興毒品，已分他字案，由毒品專組檢察官調查，昨日請北市刑大通知蕭里父親到案說明，訊後請回。

負責診治蕭里的台北醫學大學附設醫院日前表示，患者是誤食「超級華法林」（Superwarfarin），這種抗凝劑主要用於滅鼠，不同於醫院會在手術中使用的華法林（Warfarin）。蕭里也透過院方澄清，應非台灣小吃所致。但究竟如何吃到，仍是個謎。

Heho引述台北榮總職業醫學及臨床毒物部專家楊振昌說法，意外中毒案例不多，臨床所見多是輕生或遭人下毒，症狀不會立刻出現，通常24小時內會有凝血功能異常情況。台大醫院急診科李建璋也提到，成人老鼠藥中毒的原因多半是輕生、他殺或精神疾病。

報導指出，有人懷疑，元兇可能跟大麻脫不了干係。台灣師範大學健康促進與衛生教學系郭鐘隆教授表示，美國多的是合成大麻製品，吸食者會在大麻中加入老鼠藥，增加快感。他也拋出了電子菸或大麻菸的可能性，可能摻有老鼠藥成分，含量雖低，耐受性差就可能危及生命。
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更新時間 : 2023-05-04 21:49 GMT+08:00

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