收款快速方便！北富銀即日起提供　Apple「iPhone卡緊收」服務　

疫情零接觸意識推升行動支付的熱度！根據國際發卡組織 Visa 最新發布的消費者支付態度報告， 八成消費者週週使用感應行動支付， 顯示感應行動支付已成為消費者生活場景不可或缺的付款方式。 看好台灣行動支付發展，Apple「iPhone卡緊收」 服務搶先登台，台北富邦銀行自5/4起提供此服務予持卡人及商戶 ，中小型商戶、個人創業者均可向北富銀申請此服務， 核可後只要使用安裝 iOS16.4 以上的 iPhone XS或後續機種，即可快速、安全地收款，走到哪、隨時收款到哪， 還省下建置刷卡設備繁複程序及成本。

為了讓更多商家享有簡便、快速的金流作業體驗， 實現普惠金融願景，北富銀攜手台灣大哥大，以台北文創門市、 三創門市為試行據點，即日起透過 Apple「iPhone卡緊收」服務， 提供消費者快速及安全的購物體驗。

北富銀執行副總陳弘儒表示，北富銀長期投入數位金融創新， 發展多樣化場景應用，打造更完整的嗶消費生態圈； 尤其觀察到創業當道，週末假日的文創市集可見大批年輕世代擺攤， 實踐老闆夢，此外，律師、會計師等個人執業者亦持續增長， 北富銀優先將 Apple「iPhone卡緊收」 便捷的收付款服務推及個人商戶，協助創業者事業更快上軌道。

台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔指出， 此次與北富銀合作充分發揮集團綜效及天賦， 將電信及金融兩大產業結合，業者透過 Apple「iPhone卡緊收」服務， 不需額外投資終端結帳設備，就能提供消費者簡單、 快速又安全的非接觸付款方式，打造更便利的支付體驗。

Apple「iPhone卡緊收」服務操作起來很簡單， 商家向北富銀申請成為特約商店後，只要使用可支援此服務的 iPhone 在 App Store 下載 TapPay 收款吧，即可開始使用；結帳時， 店家只需請消費者將所持的感應式支付，包含 Apple Pay、感應式信用卡、簽帳金融卡及電子錢包等，輕觸店家的 iPhone，即可快速安全地完成交易。「iPhone卡緊收」 使用 iPhone 內建的隱私功能，把關資安不馬虎，北富銀指出， 除了交易資料高規格加密處理，Apple伺服器、 手機硬體也都不會存取消費者信用卡號等個人資訊， 消費者可安心使用。Apple「iPhone卡緊收」 服務申辦時程與相關規定請見北富銀活動官網：https:// www.fubon.com/banking/event/ deposit/tap-to-pay-on-iphone/ index.html

北富銀致力於場景金融的創新與應用，以提升用戶服務體驗為核心， 結合金融科技新技術、串聯策略夥伴資源， 佈建數位金融強大競爭力，持續往「生活即金融，金融即生活」 目標邁進。