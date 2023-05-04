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新北八里五福宮藉武財神誕辰　捐贈物資及AED貼片　

累計7年響應實物銀行和愛心大平台超過千萬

By 台灣英文新聞
2023/05/04 16:59
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

農曆3月15日為「武財神」誕辰，以奉祀五路財神聞名的八里五福宮，長期聚集信眾善心和資源做公益，今（4）日再度響應新北市好日子愛心大平台，捐贈市府AED貼片375片及大批民生物資，合計150萬1,800元。五福宮主任委員、前市議員鄭戴麗香表示，該宮秉持財神爺賜給人平安、福氣、財氣的精神，7年多來捐贈救護車、民生物資等給市府，以救人、助人來回饋鄉里，希望民眾都能過著侯友宜市長期望的「安居樂業」生活。

八里區長林俊宏、八里區里長聯誼會長張金貴及多位里長均參與捐贈儀式。社會局主任秘書黃逢明和消防局簡任技正蔡武忠等，亦分別代表市府受贈。

黃逢明表示，五福宮於每年農曆3月及7月都會普施法會，自2017年起，廟方已連續7年將法會物資捐贈給新北市實物銀行和好日子愛心大平台，累計市值高達1,170萬元，其中包含2輛救護車。此次再度藉由武財神聖誕法會捐贈，包含市值62萬6,800元的民生物資，以及市值87萬5,000元的AED貼片375片，都是弱勢民眾或是消防弟兄救援時所需，他代表侯友宜市長表示感謝。

蔡武忠表示，新北市消防局去年的救護案件超過23萬件，平均每天就有641件，而新北市的OHCA（到院前無呼吸心跳）患者康復出院率，從99年的3.1％逐年成長至今達11.27％，累計成功救回2,172人。非常感謝八里五福宮曾捐過五福1號、2號救護車，這次又捐贈回饋型AED貼片375片，這是在急救傷患和生命垂危時所需要的利器，配合電擊能夠搶救生命。

更新時間 : 2023-05-04 21:49 GMT+08:00

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