新北八里五福宮藉武財神誕辰　捐贈物資及AED貼片　

農曆3月15日為「武財神」誕辰， 以奉祀五路財神聞名的八里五福宮， 長期聚集信眾善心和資源做公益，今（4） 日再度響應新北市好日子愛心大平台， 捐贈市府AED貼片375片及大批民生物資，合計150萬1, 800元。五福宮主任委員、前市議員鄭戴麗香表示， 該宮秉持財神爺賜給人平安、福氣、財氣的精神， 7年多來捐贈救護車、民生物資等給市府，以救人、 助人來回饋鄉里，希望民眾都能過著侯友宜市長期望的「安居樂業」 生活。

八里區長林俊宏、 八里區里長聯誼會長張金貴及多位里長均參與捐贈儀式。 社會局主任秘書黃逢明和消防局簡任技正蔡武忠等， 亦分別代表市府受贈。

黃逢明表示，五福宮於每年農曆3月及7月都會普施法會， 自2017年起， 廟方已連續7年將法會物資捐贈給新北市實物銀行和好日子愛心大平 台，累計市值高達1,170萬元，其中包含2輛救護車。 此次再度藉由武財神聖誕法會捐贈，包含市值62萬6, 800元的民生物資，以及市值87萬5, 000元的AED貼片375片， 都是弱勢民眾或是消防弟兄救援時所需， 他代表侯友宜市長表示感謝。

蔡武忠表示，新北市消防局去年的救護案件超過23萬件， 平均每天就有641件，而新北市的OHCA（到院前無呼吸心跳） 患者康復出院率，從99年的3.1％逐年成長至今達11.27％ ，累計成功救回2,172人。 非常感謝八里五福宮曾捐過五福1號、2號救護車， 這次又捐贈回饋型AED貼片375片， 這是在急救傷患和生命垂危時所需要的利器， 配合電擊能夠搶救生命。