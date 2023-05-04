誠品台北松菸店接棒24小時書店 圖書總量將擴大3倍 吳旻潔親曝十大亮點

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）隨著誠品信義店年底即將熄燈，誠品今（4）日宣布，下一個24小時書店確定落腳松菸店，預計下半年將進行大規模改裝，圖書總量體擴大3倍相當於敦南店規模。此外，大巨蛋營運在即，周邊有誠品行旅和洲際大飯店，都為24小時不打祥松菸誠品提供加分條件。

誠品書店創辦人吳清友先生於1989年創辦誠品，首家據點「敦南店」坐落在台北市仁愛圓環，1999年創新啟動「24小時營業模式」，敦南店成為全球首家不打烊書店，獲得眾多國際媒體關注。

隨著誠品敦南店2020年5月31日謝幕，24小時書店的任務由台北信義店接棒，但因房東統一集團確認收回建物不再續租，誠品信義店將於今年底租約到期後熄燈。

誠品董事長吳旻潔今天宣布，只要誠品存在的一天，一定會讓台灣有一家 24 小時書店繼續下去，隨著數位時代的推進，能安靜、專注的閱讀一本書、消化一本書，相信會成為下世代一個人能擁有的特殊能力，而24小時書店將會轉移至誠品松菸店。

誠品表示，松山文創園區是Google公布2022年全球十大熱搜文化景點，誠品生活松菸店更曾獲CNN Travel評選為14家「世界最酷百貨」之一。年底全新改裝後，將匯聚全新24小時書店、展現華人當代藝術的誠品畫廊、藝文電影院、多功能表演廳、完整豐富的黑膠音樂館、誠品兒童館、蒐羅全球創意設計的文具館、誠品行旅、誠品酒窖、多元手作體驗、文創平台expo，以及家居餐飲、跨國設計日常用品、海內外設計師服飾等集結而成的選品商場，是全世界獨一無二且內容最豐富的多元文化場域。

誠品松菸店未來將全新展現十大亮點：