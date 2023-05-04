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「蒙娜麗莎」畫中石橋真實地點揭曉　義大利旅遊景點再加一

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/04 15:57
一名藝術史學家稱，「蒙娜麗莎」右肩後的石橋位於義大利托斯卡尼中的村莊拉泰里納（Laterina），名為羅米託橋（Romito）（圖／Pix...

一名藝術史學家稱，「蒙娜麗莎」右肩後的石橋位於義大利托斯卡尼中的村莊拉泰里納（Laterina），名為羅米託橋（Romito）（圖／Pix...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）李奧納多·達文西（Leonardo da Vinci）著名的畫作「蒙娜麗莎」背景中有座石橋，一名藝術史學家發現，該座橋正位於義大利的托斯卡尼（Tuscany）。

在「蒙娜麗莎」畫作中，蒙娜麗莎右肩後方有座4個拱的小小石橋。綜合外媒報導，一名義大利藝術史學家Silvano Vinceti一直以來透過無人機找尋畫中的石橋，他聲稱，這座橋「毫無疑問」地是曾經橫跨托斯卡尼中的一座小村莊拉泰里納（Laterina），一座名為羅米託（Romito）的橋。

據推測，這座羅米託橋在18世紀遭洪水襲擊而坍塌，目前僅剩靠近河邊的一個拱門。Vincheti表示，在僅剩的一個拱門對面的河邊，可以找到橋的痕跡，他也測量了僅存拱門的寬度，四個拱門正好與河的寬度相符，畫中河流的曲折度也與羅米託橋下的阿爾諾河（Arno River）十分相似。

Vincheti也指出，畫作左側背景的懸崖峭壁，與距離羅米託橋16公里左右的山峰相似。

另外，佛羅倫斯國家檔案中也有資料顯示，在達文西活動的時期，Romito橋還處於完好的狀態，且在當地扮演著重要的橋樑，是座十分繁忙的橋。

在此前，有別的藝術史學家曾稱，畫中的大橋為位於義大利布里亞諾（Buriano）或是博比奧（Bobbio）附近的橋，但Vinceti反駁，該兩座橋的拱門數皆與畫中的不符。

拉泰里納市長Simona Neri表示，他們將會好好保護僅存的拱門，並計畫沿著阿爾諾河設立步道及自行車道，希望能為當地帶來更多的遊客。
達文西
蒙娜麗莎
義大利
托斯卡尼

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