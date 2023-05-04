GSK率先全球！美國FDA批准首支RSV疫苗 供60歲以上長者施打

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA）於週三（3日）批准全球首支呼吸道融合病毒疫苗，為英國葛蘭素史克藥廠（GSK）生產的成人版疫苗，適用於60歲以上長者。

英國葛蘭素史克藥廠（GSK）的Arexvy疫苗3日獲FDA核准，但仍須由美國疾病管制暨預防中心（CDC）公告疫苗接種對象與施打指引，CDC預計6月召開會議進行討論。

GSK表示，Arexvy疫苗的臨床試驗總共招收25,000名長者，其中12,500名受測者施打Arexvy疫苗，剩餘的12,500名對照組則施打安慰劑，其安全性和有效性均是針對60歲以上的長者所進行。

根據試驗結果，施打單劑RSV疫苗後，預防RSV所引發上呼吸道症狀有效性為82.6%，預防嚴重上呼吸道症狀的有效性為94.1%。

而這些受測者主要回報的副作用為注射部位疼痛、疲勞、肌肉痠痛、頭痛和關節痠痛等。另有10名受測者和4名對照組成員在接種疫苗後30天內出現心律不整的情況。

呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)於西元1956年被發現，是一種常見的高度傳染性呼吸道病毒，好發於秋季、冬季達高峰，可藉由飛沫或接觸傳染，所有人均可能感染，但卻是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，嚴重恐致命。

症狀包含流鼻涕、咳嗽和發燒等類似像感冒的輕微症狀，但嚴重恐造成肺部感染，引發會危及生命的肺炎和細支氣管炎。

呼吸道融合病毒的棘手之處，在於其病程進展相當快速，只需2、3天的時間，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎。

據CDC統計，美國每年約有60,000至120,000名65歲以上長者因感染RSV而住院接受治療，並造成6,000至10,000人死亡。