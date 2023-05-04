【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦

延伸閱讀: 【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。刑事局昨(3日) 拘提遭通緝的四海幫成員、平台負責人曾男等8嫌到案，他辯稱因投資失利才行騙，已知39人被害逾上億元。

網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金，刑事局3日到桃園等地執行搜索，拘提平台負責人曾男（中）等8嫌到案。中央社

警政署刑事局今天(4日) 召開記者會，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，台北地檢署4月底指揮偵辦不動產借貸媒合平台imB涉嫌吸金案，經查其為台灣金隆科技股份有限公司自民國104年起成立經營，利用對外辦活動和親友互相介紹方式，藉由網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金。

待被害人遭誘騙投資後，再由台灣金隆公司每月依投資人認購的債權支付其利息，但從111年12月起便未依限支付利息與清償本金，使得投資被害人血本無歸，為龐氏騙局手法。

根據警方調查發現，網路借貸媒合平台imB是由主嫌50歲曾男和張姓女友成立，並由曾父掛名公司負責人，夥同顏女（公司協理）、黃男（公司發言人）、洪男（營運處長）、詹男（業務主管）及潘男（財務）等人共同分工、經營運作。

同時，他們還組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造假虛偽不實的高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人支付款項購買不存在的債權案件。

中央社報導，主嫌曾男因詐欺、重利和妨害自由等案遭通緝，且為四海幫海鐵堂成員；張女則另為川晟投資公司負責人，主要處理此平台吸金金流部分。

經初步清查，截至4月底止，已有39名被害人向警方報案，吸收資金達1億5000萬餘元，其中單一被害最高金額為3300萬元。

專案小組經數日偵搜，於昨天兵分多路至宜蘭縣、雙北市和桃園市搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及曾男住處等12個地點，陸續於宜蘭1間飯店拘提曾男和張女，以及其他6嫌到案。

同時，查扣現金新台幣300萬元、各式名牌包（箱）48個、名酒22箱、犯案用手機18支、會員名冊和虛偽債權文件等贓證物。

曾男辯稱，他是因投資失利所致才行騙。

全案詢後，刑事局今天將8嫌依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪解送北檢偵辦。

國民黨立委吳怡玎昨天召開記者會指出，此案外傳受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，金額恐超過此數字。

桃園市勞動局: 涉案公司大門緊閉

網路借貸媒合平台imB涉「假債權、真吸金」。桃園市勞動局今天(4日) 表示，此公司員工被無預警要求不要上班，市府已派員訪查，但公司大門緊閉，後續會與受害勞工聯繫、協助爭取權益。

台灣金隆科技公司（不動產借貸媒合平台imB）疑有以高利息、假債權收受民眾款項投資相關產品情事，受害民眾已組織自救會，金管會接獲檢舉，立委也關切此案。

刑事局昨天到桃園等地執行搜索，並拘提平台負責人曾姓男子等8嫌到案說明，今天下午將移送台北地檢署。

桃園市政府發布新聞稿表示: 「不動產借貸媒合平台imB」登記的公司名稱為「台灣金隆科技股份有限公司」，屬於川晟機構集團；針對川晟機構集團員工被公司無預警要求不要上班，桃園市勞動局已在昨天下午派員至此公司登記地址實地訪查，但公司大門緊閉、無人回應。

借貸媒合平台imB涉「假債權、真吸金」刑事局昨天到桃園等地搜索，桃園市府表示，全案由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中，受害民眾若有法律相關問題需協助，桃園市共設有15個法律諮詢服務據點，民眾也可依法律扶助法向法律扶助基金會申請辦理法律扶助事務。

桃園市府指出，勞動局也接獲民意代表陳情，指川晟機構集團旗下約10餘名員工遭資遣未給資遣費，勞動局已與受害勞工聯繫並將提供相關協助措施；川晟機構集團勞工若有勞動權益受損情形，可申請勞資爭議調解，勞動局會協助勞工爭取權益。

受害者盼有專責統一窗口處理

國民黨立委吳怡玎與律師簡榮宗3日在立法院召開記者會，債權平台部分受害者也到場說明受害過程，呼籲政府積極提供協助。

簡榮宗整理受害者幾項訴求，包括已經有民眾報案，是否可能有專責統一窗口例如台北市調查處專辦金融犯罪者，讓民眾可以不用到全台報案。

另外，要求立即進行資產保存、限制出境等動作，避免後續受害者求助無門，且後續金流到底流入哪些公司也應追查清楚，並進一步凍結其帳戶。

簡榮宗指出，受害者的訴求，還包括除了法律上監管上的協助，許多受害者投入身家才知受騙，身心受創嚴重，社福單位能否提供受害者精神層面的協助。

吳怡玎表示，這次債權詐騙案件外傳受害金額約新台幣25億元，但以自救會群組人數超過5000人，金額恐怕超過這數字；事情已經發生，政府應盡力協助受害者。

債權平台部分受害者今天出席記者會，說明受害過程。受害者羅小姐說，自救會裡受害民眾受騙金額動輒上千萬元，希望政府能幫忙追回受騙的金額。

數位部: 該網域已下架

避免更多民眾受騙

網路借貸媒合平台imB近日傳出以「假債權、真吸金」詐騙民眾資金，民進黨立委林楚茵昨(3日) 在立法院財委會提醒數位部應儘速封鎖該網域，避免再有民眾受騙；數位部會後回報，該網域已經下架。

立法院財政委員會3日審查「打詐3法」之一的證券投資信託及顧問法增訂第70條之1條文草案，相關機關和人員列席備詢。

林楚茵質詢時關注imB網路借貸平台爆詐騙，提醒數位部應儘速封鎖該網域，因為她不久之前上網時發現還可以截圖，數發部應立刻封鎖此網域，以避免再有民眾上當，防止受害者人數增加。數位部數位產業署副署長林俊秀回應，數位部所屬財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），有和165反詐騙及高檢署成立快速通報平台，如果接到通報，TWNIC就會將它即時下架。

對於林楚茵的提醒，數位部當場承諾，會立即通TWNIC，「馬上來通知」。之後，林楚茵向媒體指出，財政委員會議的會後，數位部也回報，該網域已經下架。

另外，林楚茵3日在立法院財政委員會時並提出質疑，現行金管會檢舉獎勵要點恐不適用網路詐騙廣告檢舉，呼籲金管會應另訂辦法，結合民眾力量加速打詐。

林楚茵指出，從Meta的廣告檔案庫（AD Library）用「炒股」、「飆股」、「獲利」等關鍵字搜尋，潛在投資詐騙件數逾8000件，對比金管會4月通報Meta下架的313件，實際通報數僅占潛在數3.7%，顯示現行偵蒐機制下可能仍有漏網之魚。

她說，現行「金管會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」獎金標準新台幣5萬元至400萬元不等，民眾雖然也可以選擇向警政署檢舉，卻沒有獎金；另該要點要求民眾必須提供被檢舉人姓名、地址，這是民眾檢舉詐騙廣告不太可能取得的。

林楚茵建議，金管會應會同警政署討論獎金標準，研擬另定檢舉獎勵規範。金管會主委黃天牧回應，今年金融檢舉案件有再增加一些，是否另定檢舉投資詐騙的獎勵機制，金管會會再研擬。他也解釋，由於檢舉獎金是編列預算支應，撥用公款要有可課責的資訊，所以必須比較完整，以免被覺得濫發檢舉獎金。

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