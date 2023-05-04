藝人黃子佼請辭專欄捐稿費　天下雜誌道歉並下架內容

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）藝人黃子佼不滿文章在未經同意下，遭天下雜誌刪減改標，他自主請辭撰寫專欄，並希望天下雜誌下架他撰寫內容，天下雜誌道歉並於昨晚清空內容，黃子佼也將合作4年稿費捐給抗癌癌童。

(臉書截圖)

黃子佼自2019年起受天下雜誌邀請撰寫專欄，他日前發現撰寫內容在未經同意下遭大幅刪減、更改標題，他認為內容不是不能改而是希望能事先告知商量，他決定停止雙方合作，並拜託天下雜誌下架不完整的專欄，這4年、20篇的稿費他也會捐出，希望雙方好聚好散。

中央社報導，對此天下雜誌昨(3日) 發出道歉啟事，承認因內部窗口異動，專欄文章經過編輯後未按內部標準程序在出刊前與黃子佼討論，承諾未來內部會針對編輯訓練、流程控管兩個方向進行檢討與優化。黃子佼撰寫的專欄內容，也已清空。

天下雜誌致歉後，黃子佼昨透過臉書表示，已把20篇稿費全數捐給正在對抗罕見癌症、神經母細胞腫瘤第4期的孩童「哲哲」，希望在怨懟後仍有善循環啟動，也讓大眾能關注癌童。

黃子佼表示，昨天恰巧收到訪問過的藝術家所分享癌童「哲哲」故事，他們正努力募集新台幣1500萬元的醫藥費，「這個時間點有點巧，我非常相信緣分的，所以就因此處理了」，希望在有限能力拋磚引玉，也祝福台灣所有創作人的心血都被尊重。

收到捐款的癌童家人稍後也在臉書「哲哲抗癌手札」專頁發文指出，「看到佼哥私訊還以為自己在做夢」及「雖然捐出這筆金額是佼哥遇到了不太開心的事，但無論如何我們還是滿懷感恩的收下了，感謝佼哥，祝福你們一家平安快樂」。

政論節目評論員李正皓昨也po文聲援黃子佼說: