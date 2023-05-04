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台灣新冠升溫、3病恐捲土重來 羅一鈞：指揮中心解散≠病毒不具威脅

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/04 14:01
疾管署副署長羅一鈞3日表示，面對後疫情時代、免疫負債來襲，今年腸病毒升溫、流感續燒，即使防疫降階，呼籲戴口罩、勤洗手的觀念不可忘。 中央社...

腸病毒升溫、流感續燒 羅一鈞籲戴口罩、勤洗手

疾管署副署長羅一鈞3日表示，面對後疫情時代、免疫負債來襲，今年腸病毒升溫、流感續燒，即使防疫降階，呼籲戴口罩、勤洗手的觀念不可忘。 中央社... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）新冠疫情趨緩，但過去3年多，很多傳染病未真正流行，人們免疫力相對變低，形成「免疫負債」現象，面對後疫情時代，疾管署副署長羅一鈞提醒，腸病毒、流感、登革熱等傳染病可能在今年捲土重來。

羅一鈞昨接受訪問時表示，疫情指揮中心解散並不代表病毒不具威脅，大眾應對所有傳染性疾病有正確認知，才是有效防疫的關鍵。他指出，近來本土新冠肺炎疫情呈現緩升趨勢，可能因最近防疫降級、鬆綁口罩措施，民眾增加聚會、出遊頻率有關，這波疫情可能會緩增直到6月底、7月初都有可能。

依據疾管署監測資料顯示，上週(2023年4月23日至4月29日)國內腸病毒門急診就診人數較前一週上升26.0%，已接近流行閾值，且高於2017年以來同期；預測下週起腸病毒將正式進入流行期，且今年恐為多型別流行，非單一病毒株主流，增加重複感染風險。

羅一鈞說，腸病毒本來就在春夏開始流行，但比較反常的是流感，去前冬天因為室內口罩措施未解禁，但在兩次口罩解封之後，目前看起來疫情有逐漸升溫的趨勢。

羅一鈞示警，在過去3年新冠疫情時，比較沒有出現的腸病毒、登革熱、流感，「今年有可能捲土重來」，建議民眾夏天要注意清理居家積水容器、避免蚊子叮咬，也要勤洗手，注意校園清潔消毒，避免春季到暑假期間腸病毒流行，引發兒童重症增加。
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腸病毒
流感
登革熱

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更新時間 : 2023-05-04 15:18 GMT+08:00

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