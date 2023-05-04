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台灣優質農產品再度進軍國際市場！台南逾33噸鳳梨將外銷　日本大阪與老字號超市

黃偉哲表示，台南鳳梨新鮮優質，不僅深受國內消費者的肯定，之前外銷輸出至日本各大銷售通路，也深深擄獲日本民眾的喜愛。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/04 12:30
照片由台南市政府提供

照片由台南市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南鳳梨再次輸銷日本，台南市政府今(4)日辦理「Japan 購載萊」記者會宣布這項好消息，市長黃偉哲親自為預計輸日的40呎貨櫃(33.6公噸)鳳梨進行封櫃作業，他並表示，今日預計外銷的兩櫃鳳梨，是之前積極與海外商社洽談而成所努力得來的結果。

黃偉哲表示，台南鳳梨新鮮優質，不僅深受國內消費者的肯定，之前外銷輸出至日本各大銷售通路，也深深擄獲日本民眾的喜愛。隨著鳳梨產季即將進入尾聲，緊接著是台南芒果產季，相信在接下來6月份的國際芒果節還會出現另一波高峰，南市府也已著手進行芒果等農特產品的銷售，透過與民間、通路商及農民共同協力合作之下，期盼能將台南最優質的農特產品發展至全世界，再度創造銷售長紅的多贏局面。

黃偉哲強調，為了確保台南鳳梨輸日的品質，邀請農委會農業試驗所嘉義分所副研究員官青杉博士，來指導農民關於田間管理與集貨場清潔的作業流程，落實相關的生產銷售履歷認證，以確保台南農特產品外銷的品質與產量，期盼成功在日本的消費市場中建立良好口碑。另外，他也呼籲喜愛鳳梨的消費者要把握最後的產季選購，為台南辛苦的農民給予實際行動的支持。

台南市農業局表示，銷往日本的兩櫃鳳梨中，其中一櫃將銷往日本大阪，另一櫃則預計銷往至日本創業127年的老字號超級市場「TSURUYA」。

農業局說明，「TSURUYA」超市於日本長野及群馬總共擁有40多家店，尤以輕井澤店最為獨特，由於位於日本天皇避暑行宮附近，為皇室家族御用的採購超市，因此，對居民帶來一定影響力，進而逐漸成為當地採買的指標超市。而這次台南鳳梨能夠順利成功外銷主要是透過媒合貿易商的公私協力合作，共同與南市府一起將台南農民與國際供應鏈接軌，這不僅對於農民的栽培管理技術是一種肯定之外，也代表台南的農特產品在世界上具有相當的水準，對於未來在全球市場的版圖開拓提供實質的效益。

台灣優質農產品再度進軍國際市場！台南逾33噸鳳梨將外銷　日本大阪與老字號超市

照片由台南市政府提供
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農業局
農特產品
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