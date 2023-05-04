南韓學生看展 數百萬「香蕉」藝術品吞下肚 「因為餓了」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）藝術品在展場遭到破壞並不稀奇，但被吃下肚，這是什麼操作？上週南韓一名大學生看展看到一半，竟大刺刺吃下展出的藝術品－「黏在牆上的香蕉」，過程全拍了下來，原因是「他餓了」。

這被吞下肚的作品，是義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）2019年的驚世之作。作品名為「喜劇演員」（Comedian），就是「一根香蕉被大力膠帶黏在牆上」，挑戰世人對觀念藝術的定義。

當年這件「藝術品」在巴塞爾邁阿密海灘展會（Art Basel Miami Beach）賣出了12萬美元（新台幣368萬元）的天價，另兩件同版香蕉作品也在會中售出高價。從作品本身到售價，荒謬的本質轟動藝界，成為藝術史上值得銘記的一刻。

對某些人而言，能近觀如此聳動的作品，想必能激起內心的漣漪，對首爾大學的藝術系男學生Noh Huyn-soo來說，這卻不過是一份可口的點心。彷若自家廚房，他就這麼拔下牆上的香蕉，一口口吃了，吃完後還將果皮黏回牆壁，過程讓同學錄了下來，一分鐘毀了一件作品。

展出的美術館Leeum Museum of Art每兩三天就會換掉牆上的香蕉，確保新鮮不敗，由於事發突然，館方並未制止學生的行為，事後也立刻補上一根新的。根據My Modern Met，Noh向南韓媒體KBS透露，因沒吃早餐，才會吃掉香蕉，更稱「破壞現代藝術也是一種藝術」。至於把果皮黏回去，純粹是個「玩笑」。

據傳藝術家本人並不計較這件事，館方因此決定不對破壞藝術的學生採取法律行動。事實上，這也不是「喜劇演員」頭一回被觀者吃了。2019年，表演藝術家David Datuna就曾扯下香蕉吃掉，因不滿卡特蘭打著藝術的名號，以廉價食物作品牟取暴利。

卡特蘭的作品向以爭議、諷刺性出了名，每每引發話題。他曾打造了一個18K金黃金馬桶，名為「美國」（America），2016年首先在紐約古根漢博物館展出，甚至開放訪客使用，2019年失竊至今。1996年，卡特蘭還曾偷了另一名藝術家的所有展品，企圖佯稱是自己的作品展出，後被荷蘭警方警告逮捕才作罷。