岸田文雄即將訪韓　南韓議員率眾登獨島宣示主權　日本強烈抗議

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓最大在野黨共同民主黨議員全龍基（音譯）於2日登上獨島（日本稱為竹島），日本政府深表遺憾，表示該議員侵略主權，重申獨島為日本領土，南韓方面也於3日出面反駁。

全龍基於2日在個人社群媒體發文，公開表示自己登上了獨島，並寫道「我們不會輸，獨島是我們的土地，我們會守護它」，他說，面對日本的主權侵略，他將更用力地宣傳獨島是南韓的領土，不惜冒著生命危險守護獨島，並上傳與其他14名共同民主黨成員拿著南韓國旗在獨島上的照片。

日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕致電南韓駐日本大使金容吉抗議，說道全龍基不顧事前日本的抗議和要求停止，強行登陸，無論從歷史上或是國際法上看，（獨島）都是日本固有的領土，並向南韓要求避免類似事件再次發生。

根據韓聯社，南韓外交部於3日就此回應，駁回日本方面不正當的主張，並重申一貫的立場，從歷史、地理、國際法層面上，獨島都是南韓的固有領土，對於日方任何領土主權的主張都是不可接受的。

一名日本經濟評論家表示，若日韓關係得以真正得到改善，將有助於兩國經濟，但在南韓國內，許多人對急於改善兩國關係的尹政府，有著很大的不滿，因此兩國關係的改善是否可長久地持續下去，須慎重看待。

日本首相岸田文雄將於7日訪韓，進行為期兩天的國是訪問，根據KBS報導，此次的日韓首腦會談提及獨島主權問題的可能性較低，但獨島問題實屬兩國間敏感問題，還需靜待日後兩國之間的發展。