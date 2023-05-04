31例A肝台灣本土病例回溯疫調出爐！約10％的感染者曾吃過莓果

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）好市多的冷凍綜合莓、藍莓陸續驗出A肝病毒，引發民眾恐慌，疾管署表示，這幾天沒有新增Ａ肝通報病例，針對原先已通報的31例急性病毒性A型肝炎本土病例，地方已完成疫調，無個案曾食用好事多的問題莓果。

衛生福利部食品藥物管理署公布，好市多公司分別於3月27日及4月11日，申請報驗「智利KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍三種綜合莓(規格：1.81 kg/包)」，以及「美國KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓(規格：2.27 kg/包)」各1批，上述產品分別於4月10日及112年5月1日晚間檢出A肝病毒陽性評定不合格。

（圖／食藥署提供）

根據疾管署日前提供監測資料，截至今年4月27日，急性病毒性A型肝炎累計31例本土確定病例。疾管署副署長羅一鈞昨（3）日說明，今年的本土個案中，經回溯性疫調，都未食用過好市多的冷凍三種綜合莓，近期也無新增通報病例。

然而大約有10%的感染者稱自己在過去60天內曾吃過莓果類的食物，因為A型肝炎潛伏期達60天，疾管署將持續追蹤到6月底。

疾管署表示，針對此次A肝莓果事件，將請各縣市衛生單位及醫療院所提高警覺，對於疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，以釐清國內有無相關傳播發生。

疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品之民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史。



疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，（如）曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要。

病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水、食物而感染，若手部接觸到帶病毒者的糞便後，未澈底清潔雙手之下，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，

此外，由於A型肝炎病毒跟殘留農藥不同，無法以流動清水清洗乾淨，民眾若購買莓果，建議高溫、加熱的烹調方式加工成果醬或入菜食用，以避免食入A肝病毒。

另因A型肝炎疫苗安全性及效益很高，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，幼兒A型肝炎疫苗已納入我國兒童預防接種公費疫苗項目，請家長按時帶幼兒完成接種。