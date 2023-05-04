【連升10次!】美國聯準會升息1碼至16年新高　美股下挫台股早盤震盪

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美國聯準會３日宣布調高利率1碼，並暗示1980年代以來最迅猛升息循環可能結束。但聯準會主席鮑爾，澆了預期下半年降息的投資人一盆冷水，美股尾盤賣壓加劇，再度收黑。

美股下跌，台股今天(4日) 也出現觀望氣氛，盤中震盪。早盤一度跌至15523.5的台股, 11時05分止，加權指數來到15575.67點，上漲22.26點，成交值新台幣1219.92億元，8大類股當中以造紙類股漲勢最強。

11時39分左右, 台股持續爬升到15606.52。

法人指出，台股與美股連動，升息與蘋果公布財報兩件事都確定後，台股才易有明確走向。

中央社引述群益投顧分析師廖健佑表示，美聯準會升息1碼，且釋出不再升息、偏鴿派的訊息，符合市場預期；但因美股下跌，使台股投資人觀望，因而指數震盪起伏，宜再觀察美股最近幾天表現。

廖健佑指出，除美升息之外，近期美科技股財報也影響美股及台股走勢，除超微（AMD）、高通之外，後續的蘋果更是重頭戲。

聯邦準備理事會（Fed）制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）3日連10度決議升息，聯邦資金利率目標區間調高1碼（0.25個百分點），達到近16年來最高的5%至5.25%，11名官員全數贊同。這項短期利率上次達到如此水準是2007年夏季，美國不久之後爆發次級房貸危機。

為壓制通貨膨脹，聯準會去年3月起積極升息，如今政策利率和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後趨近零的水準相比，整整高5個百分點。

政策聲明寫道，為讓通膨率回歸目標2%，官員將把貨幣政策緊縮累積效應、影響經濟活動的遞延性、通膨、經濟與金融情勢列入考量，決定政策還要緊縮多少，才可能是適當的。相較之下，3月的政策聲明提到，官員「預期」政策進一步緊縮可能是適當的。

根據中央社，鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，政策聲明措詞有「顯著變化」。至於這是否暗示聯準會6月不會升息，鮑爾不願鬆口，僅重申經濟數據是聯準會決策依歸。

利率期貨市場行情顯示，聯準會6月利率按兵不動的機率接近90%。但愈來愈多投資人預期聯準會最快9月就會降息，以防經濟在高利率壓抑下陷入嚴重衰退，與3月公布的聯準會官員利率預測有明顯出入。

鮑爾對此表示，今年降息「不在我們的預測中」，並提到降息前提是通膨降溫比聯準會預期快，延續上次記者會重申抗通膨決心、淡化降息預期心理的做法。

美股3日盤勢大多在平盤附近遊走，鮑爾記者會後半段，3大指數隨投資人樂觀氣氛消散由紅翻黑。

道瓊工業指數終場下跌270.29點，跌幅0.8%，收在33414.24點。標準普爾500指數下挫28.83點，跌幅0.7%，收在4090.75點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌55.18點，跌幅0.46%，收在12025.33點。

聯準會積極升息下，美國物價漲勢去年夏季衝上40年高點後逐步下滑，但仍遠高於聯準會目標2%。聯準會偏好參考、剔除波動較大食品與能源的3月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增率為4.6%，低於去年9月的5.2%。

鮑爾說，通膨率回歸2%需要「一段時間」，而且不會是平穩過程。

隨著利率陡升，金融業逐漸感受到壓力，特別是財務體質欠佳的中型銀行。繼矽谷銀行（SVB）、簽名銀行（Signature Bank）3月倒閉後，第一共和銀行（First Republic Bank）本週稍早遭當局接管，由全美銀行業龍頭摩根大通（JPMorgan Chase）收購，金融穩定在景氣降溫時漸成焦點。

聯準會聲明重申，美國銀行體系「健全且堅韌」。鮑爾說，自3月以來，美國銀行業狀態「廣泛改善」。

主管機關決定讓資產總額約3.7兆美元的摩根大通買下第一共和銀行，引發部分國會議員批評。鮑爾說，限制大型銀行擴張是好政策，但銀行倒閉時允許特例出現，有其道理。

美國首季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.1%，景氣顯著降溫。聯準會如堅持抗通膨而長時間維持高利率，經濟可能陷入衰退，此時朝野為舉債上限互不相讓，美國面臨倒債危機，更讓經濟前景烏雲密布。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）本週警告，國會如不調高舉債上限，聯邦政府最快6月1日就可能債務違約。

鮑爾說，聯準會不對政治人物指指點點，但及時調高舉債上限「至關重要」，債務違約可能為美國經濟帶來可怕後果，「我們甚至不該談論美國付不出錢的情況, 那是不應該出現的問題」。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，雖然美聯準會升息1碼，美股下跌，恐影響台股，但蘋果公布財報也將影響台股走勢。他指出，美聯準會升息幅度已不是重點，關鍵是聯準會升息後，接下來的政策方向。

台股產業動態方面，面板廠瀚宇彩晶3日公布第1季淨損10.09億元，每股虧損0.35元。

受到印尼齋戒月影響，成衣廠聚陽4月營收20.98億元，年減9.24%；第1季稅後淨利9.4億元，每股稅後淨利（EPS）3.92元。

統一超商首季合併營收754.74億元，續創同期新高，年增11.54%；合併稅後淨利32.54億元，年成長27.25%，每股稅後盈餘2.71元。