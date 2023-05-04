俄國控烏克蘭無人機意圖刺殺普丁 疑點重重是誰在扯謊？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國3日指控烏克蘭以無人機攻擊克里姆林宮，試圖刺殺總統普丁（Vladimir Putin），並稱之為恐怖攻擊，烏方否認，斥之為升高戰事的藉口。各說各話，事件真偽難以驗證，只留下一連串問號與陰謀論。

美聯社報導，俄方的說法是，在夜色掩護下，烏國派了兩架無人機深入莫斯科，直達克里姆林宮，但在最後一刻被擊落，碎片散落四處，無人傷亡，當時普丁並不在事發地點。網路流傳的畫面顯示，一枚不明物體擊中克里姆林宮元老院（Senate Palace）建築穹頂，引發小規模爆炸、火光。

然而，事件疑點重重，外界霧裡看花。克里姆林宮為何在宣稱遭受攻擊後12小時後才公布此事？影片為何直到官方公布後才浮現？影像為何始終未能獲得驗證？

若克林姆林宮真遭攻擊，將是俄國空防遭突破的最嚴重事件。俄方將此事昭告天下－或自導自演，都會令人民對俄軍誇耀自身能力的說法失去信心。更羞辱的是，這件事就發生於俄國5月9日勝利日（Victory Day）的前一週。

對普丁而言，這可作為升高對烏攻擊的藉口，俄國安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）更直捷了當地威嚇，「在今日的恐怖攻擊後，除了摧毀澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與其黨羽，別無他途。」

烏克蘭總統澤倫斯基矢口否認，「我們並未攻擊普丁或莫斯科。我們只在自己的領土上作戰，保衛城鄉。」

兵不厭詐，但事情實在太過蹊蹺，各方忙著揣度俄烏雙方的心思。

前普丁文膽、評論員加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）指出，若敵方的無人機都能直攻克里姆林宮，代表俄國鄰歐的防空完全失靈，因此他覺得不太可能是俄方所為。

倫敦大學學院俄國軍事安全分析家加利歐提（Mark Galeotti）認為，烏國可能意在展現有能力直取俄國權力核心，釋出的訊息是－不要以為莫斯科是安全的。

智庫英國皇家國際事務研究院（Chatham House）俄國及歐亞計畫主任尼克西（James Nixey）則提出了兩種可能性，這無人機事件要不是基輔的警告，就是莫斯科的偽旗行動（false flag），用來合理化對烏攻擊或更多徵兵措施。若是前者，無疑是又一個令人瞠目的俄國防禦漏洞。若是後者，則有種俄方走投無路的迫切感，冒著被識破的風險不說，手段還拙劣之至。

疑為無人機攻擊的瞬間：