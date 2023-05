俄國控烏克蘭無人機意圖刺殺普丁 疑點重重是誰在扯謊？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)俄國3日指控烏克蘭以無人機攻擊克里姆林宮,試圖刺殺總統普丁(Vladimir Putin),並稱之為恐怖攻擊,烏方否認,斥之為升高戰事的藉口。各說各話,事件真偽難以驗證,只留下一連串問號與陰謀論。

美聯社報導,俄方的說法是,在夜色掩護下,烏國派了兩架無人機深入莫斯科,直達克里姆林宮,但在最後一刻被擊落,碎片散落四處,無人傷亡,當時普丁並不在事發地點。網路流傳的畫面顯示,一枚不明物體擊中克里姆林宮元老院(Senate Palace)建築穹頂,引發小規模爆炸、火光。

然而,事件疑點重重,外界霧裡看花。克里姆林宮為何在宣稱遭受攻擊後12小時後才公布此事?影片為何直到官方公布後才浮現?影像為何始終未能獲得驗證?

若克林姆林宮真遭攻擊,將是俄國空防遭突破的最嚴重事件。俄方將此事昭告天下-或自導自演,都會令人民對俄軍誇耀自身能力的說法失去信心。更羞辱的是,這件事就發生於俄國5月9日勝利日(Victory Day)的前一週。

對普丁而言,這可作為升高對烏攻擊的藉口,俄國安全會議副主席梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)更直捷了當地威嚇,「在今日的恐怖攻擊後,除了摧毀澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)與其黨羽,別無他途。」

烏克蘭總統澤倫斯基矢口否認,「我們並未攻擊普丁或莫斯科。我們只在自己的領土上作戰,保衛城鄉。」

兵不厭詐,但事情實在太過蹊蹺,各方忙著揣度俄烏雙方的心思。

前普丁文膽、評論員加利亞莫夫(Abbas Gallyamov)指出,若敵方的無人機都能直攻克里姆林宮,代表俄國鄰歐的防空完全失靈,因此他覺得不太可能是俄方所為。

倫敦大學學院俄國軍事安全分析家加利歐提(Mark Galeotti)認為,烏國可能意在展現有能力直取俄國權力核心,釋出的訊息是-不要以為莫斯科是安全的。

智庫英國皇家國際事務研究院(Chatham House)俄國及歐亞計畫主任尼克西(James Nixey)則提出了兩種可能性,這無人機事件要不是基輔的警告,就是莫斯科的偽旗行動(false flag),用來合理化對烏攻擊或更多徵兵措施。若是前者,無疑是又一個令人瞠目的俄國防禦漏洞。若是後者,則有種俄方走投無路的迫切感,冒著被識破的風險不說,手段還拙劣之至。

疑為無人機攻擊的瞬間:

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9