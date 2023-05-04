提升空氣與休憩品質！台東縣政府：9/1起非檢驗合格車進入劃設空品區　最高罰6萬

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為提升空氣品質及維護民眾健康，臺東縣政府劃設「臺東轉運站暨臺東大學臺東校區」空氣品質維護區，將於今(2023)年9月1日起正式實施，臺東縣環保局昨(3)日表示並提醒，民眾車輛進入維護區管制路段內，都必須有檢測合格標章或紀錄，經查車輛如未符規定將處新臺幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。

縣長饒慶鈴表示，空氣品質維護區的設立，是為了維護重要的環境資源、守護縣民健康並提升空氣與休憩品質。透過管制高污染車輛進入，改善細懸浮微粒濃度，要求管制對象須符合規範，才能不受限制進入空氣品質維護區，不只維護臺東民眾的健康，也讓來臺東觀光旅遊的遊客們，能有最清新的空氣品質。

對於劃設「臺東轉運站暨臺東大學臺東校區」空氣品質維護區，環保局說明，臺東轉運站暨臺東大學臺東校區空氣品質維護區，管制範圍為臺東轉運站周邊主要道路雙向，博愛路(新生路至鐵花路)、新生路(博愛路至中華路一段)、中華路一段(新生路至中華路一段684號)、鯉魚山東南側及臺東大學臺東校區(臺東市中華路一段684號)，空氣品質維護區透過「車牌辨識系統」全天監測。

環保局提醒進入管制路段之燃油機車應完成當年度排氣檢驗、第三期前的柴油車及廠滿3年的柴油大客車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章、或臺東縣環保局核發的空氣品質淨區標章、或有一年內排煙檢驗合格紀錄，如有不符前述規定者將處新臺幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善，未來也將持續透過布條、廣播、電子看板及跑馬燈等多元管道向民眾進行宣導。

最後，環保局指出，柴油車車主可多關注環保局訊息配合車輛排煙檢測，儘速取得自主管理標章或排煙合格檢驗紀錄，機車車主可至臺東縣認可機車排氣檢驗站共58站，免費完成當年度排氣檢驗，確認車輛排煙合格良好，以免受罰，共同維護臺東的好空氣。