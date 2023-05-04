更新時間: 2023-05-04 12:15

首次發稿: 2023-05-04 09:26

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市警察局大同分局寧夏路派出所葉姓所長涉洩漏個資給詐騙集團，遭士檢聲請羈押。市警局今天(4日) 表示，葉姓所長涉案情節重大，一次記2大過並免職，大同分局長則記過2次。

新北市刑警大隊近日偵辦求職詐騙虐囚3死案，從查扣的組織成員手機通訊軟體Telegram對話，發現葉姓所長多次聯繫集團首腦「藍道」杜承哲，涉嫌收賄外洩特定人士個資並竄改查詢資料。士林地檢署檢察官昨(3日) 晚複訊後，向法院聲請羈押禁見葉男，法院今天將開庭訊問。

對此，台北市警察局今天召開記者會，督察長楊哲昌表示，士檢昨天指揮台北市警察局政風室、督察室配合內政部警政署政風室和新北市警察局刑事警察大隊，持搜索票至葉姓所長的辦公室、住家及車輛進行搜索，並查扣相關電腦、電話紀錄偵辦。

經查葉姓所長與詐團成員接觸交往，涉嫌違背職務收受賄賂、偽造公文書、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法等罪，涉案事證明確、情節重大。

楊哲昌說，台北市警察局長張榮興今早召開考績會，依公務人員考績法將葉姓所長核予一次記2大過，同時依警察人員人事條例第規定予以免職。

另外，大同分局分局長吳在堂考監不周，予以記小過2次，並從嚴追究其他考核監督不周人員責任。

楊哲昌表示，針對員警違法違紀案件，都會主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，適時汰除不適任員警，以維警譽。

【更新】涉嫌與台灣求職詐騙集團掛勾、洩密 寧夏派出所長記過免職、大同分局長記過2次

首次發稿: 2023-05-04 09:26

涉嫌與台灣求職詐騙集團掛勾、洩密 寧夏派出所長依收賄等多項罪名聲押

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）士林地檢署追查求職詐騙虐囚3死案，追查出大同警分局寧夏路派出所葉姓所長，涉嫌收賄並洩密給幕後首腦「藍道」。檢察官昨(3）日晚間複訊後，向法院聲請羈押禁見葉男。士林地院預計今天(4日) 召開羈押庭。

士檢指出，葉男涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、刑法洩漏國防以外秘密罪、公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串之虞，依法向士林地方法院聲請羈押禁見。

新北市刑警大隊偵辦求職詐騙虐囚3死案，從查扣的組織成員手機中通訊軟體Telegram對話，發現葉姓所長於今年間多次聯繫集團首腦代號「藍道」男子杜承哲，涉嫌收賄並外洩特定人士個資及竄改查詢資料，因此通報內政部警政署政風室。

士林地檢署昨指揮新北市刑警大隊、警政署政風室執行搜索2處，於葉男住處查扣疑似不法所得的現金，並帶回葉男偵訊；檢察官複訊後向士林地方法院聲押禁見葉男。

台北市警察局回應，全力配合調查，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，強化風紀要求，從嚴查處違反法令的員警，並追究各級考核監督不周幹部責任，以維護警察整體優良聲譽與形象。

全案起於，陳樺韋、傅榆藺去年9月加入代號「藍道」杜承哲為首犯罪組織，與境外詐欺機房合作，透過「車隊」於網路刊登訊息，並於桃園市中壢區、新北市淡水區涉囚禁銀行帳戶提供者61人，期間3人因病或墜樓身亡後遭棄屍。

士林地檢署去年（2022年) 12月起訴陳樺韋、傅榆藺等29人（其中2人未成年），並依組織犯罪條例、私行拘禁致死、共同詐欺等罪對陳、傅求處無期徒刑。另，負責現場監視控員、遺棄屍體組織成員分別遭求處25年到30年以上有期徒刑。

為追查在逃的杜承哲等人，士檢專案小組依據當時查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺、通訊軟體對話紀錄、筆記型電腦等證物與金流，查出由杜男主導犯行，並於今年4月將杜男拘提到案，並向法院聲押禁見獲准。

涉嫌與台灣求職詐騙集團掛勾、洩密 寧夏派出所長依收賄等多項罪名聲押