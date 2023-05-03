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台北大直英迪格酒店 【情深意粽】端午禮包

5月30日前預訂享85折優惠

By 台灣英文新聞
2023/05/03 20:54
圖／台北大直英迪格酒店

圖／台北大直英迪格酒店

端午佳節即將來臨！台北大直英迪格酒店推出【情深意粽】端午禮包，6顆傳統道地的阿嬤思鄉味肉粽 (約200克/每顆)，搭配大膽跳色的造型保冷袋及不規則粽葉紋路潮設計、兼具時尚與實用的保冷袋。禮包售價1,180元，5月30日（二）前預訂享早鳥優惠85折1,003元，6月1日（一）起陸續出貨；訂購30個以上禮包，享單一地址免運優惠，訂購專線：02-3518-7778、訂購網頁

阿嬤思鄉味肉粽

融合南、北粽製作特色，糯米口感較軟，卻沒有南部粽軟黏。所有用料先以主廚特製獨家醬汁慢火燉煮，粽葉包好的粽子再放入壓力鍋燉煮，讓糯米香氣更加入味。用料部分，嚴選台灣年份較久的糯米，增加Ｑ彈咬勁口感，另採用7：3比例瘦肥肉作為大塊紅燒三層爌肉，入口時自然化開，一點也嚐不出油膩感，另搭配來自雲林北港花生、台中新社鄉冬菇、屏東四重溪鹹鴨蛋，混入新鮮蝦米、阿根廷魷魚，道地呈現阿嬤親手包粽的家鄉味。

大膽跳色造型保冷袋

以迷幻黃和鉛白銀為主色，搭配環保材質杜邦粽袋，袋面印上色澤鮮潔的及不規則粽葉圖騰，猶如沉浸在小小叛逆的「舟遊世界」，不僅環保也限量！大膽搶眼的色調運用，象徵英迪格品牌的創意朝氣，為經典端午禮盒重新詮釋。粽袋提把也跳脫傳統，夏日感的跳色，帶動活潑細胞與活力！

台北大直英迪格酒店 【情深意粽】端午禮包

更新時間 : 2023-05-03 22:49 GMT+08:00

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