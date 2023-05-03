深化印太合作 傳北約擬在日本東京設亞洲首個辦事處

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）日媒披露，北大西洋公約組織（北約，NATO）擬在日本東京開設聯絡辦事處，擴大與印太地區夥伴的合作，這將是亞洲第一個NATO代表單位，勢將引發中國抗議。

衛報引述日經新聞3日報導，北約與日本有意加強彼此因應網路威脅、假資訊、破壞性新興科技等方面的合作，預計明年開設聯絡辦事處。如此一來，此一軍事聯盟將能與澳洲、南韓、紐西蘭等區域夥伴進行定期磋商。

北約對印太地區的興趣日漸濃厚，從去年揭櫫的「戰略概念」可見一斑。其雖仍將俄國視為聯盟的最大、最直接威脅，卻也點出了中國對歐洲－大西洋安全構成的「系統性挑戰」。北約指控中國進行「惡意、混和式網路攻擊」，且「對於自身的戰略、意圖與擴軍行動仍混沌不明」。

中國對於這指控的回應是，北約充斥意識形態偏見，意圖挑起對立。中國外交部發言人趙立堅去年表示，NATO將其觸角伸向了亞太地區，試圖出口冷戰思維，鼓動對抗對立。

丹麥駐日大使Peter Taksoe-Jensen表示，中國對整個歐洲安全的衝擊引發擔憂，北約有必要與區域夥伴拉近關係，東京聯絡代表處將扮演非常「顯眼」的功能。

日本首相岸田文雄本月稍晚將在廣島主辦七大工業國（G7）峰會。他曾形容，對東亞安全出現了強大危機感。他不只一次稱「今日烏克蘭、明日東亞」，一再表達對中國可能進犯台灣的憂慮。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也獲邀參加G7峰會。在峰會結束後，岸田將赴雪梨出席24日由艾班尼斯主持的四方安全對話（QUAD，美國、日本、印度、澳洲）峰會，與美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。