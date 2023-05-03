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臺灣土銀羽球隊員王齊麟及李洋　代表我國勇奪2023亞洲羽球錦標賽男雙銅牌

By 台灣英文新聞
2023/05/03 17:35
照片說明：李洋（左）、王齊麟（右）勇奪2023亞洲羽球錦標賽男雙銅牌。（照片由臺灣土銀提供）

照片說明：李洋（左）、王齊麟（右）勇奪2023亞洲羽球錦標賽男雙銅牌。（照片由臺灣土銀提供）

土地銀行羽球隊員「麟洋配」王齊麟及李洋再創佳績，兩人於2023年亞洲羽球錦標賽（超級1000賽事）勇奪男子雙打銅牌佳績，締造兩人在羽球亞錦賽最佳成績。

土銀麟洋配自2018年合體後，成績突飛猛進，在羽球男雙世界排名從100名外一度衝上世界第4名，兩人不僅在2021年於泰國2項超級1000賽事及年終大獎賽拿下3連冠，更在東京奧運拿下臺灣羽球史上第一面奧運金牌。

除麟洋配外，土地銀行羽球隊各成員今年在國內外賽事也打響名號，包括「左手重砲」林俊易在2月泰國羽球大師賽勇奪單打冠軍，廖倬甫在3月中國國際羽毛球大師賽獲單打第3名、張課琦及柏禮維於波蘭挑戰賽拿下亞軍，土銀雙胞胎李芳任／李芳至在4月西班牙羽球大師賽奪下亞軍，李芷蓁及許尹鏸在荷蘭挑戰賽奪得女雙冠軍。

土地銀行羽球隊不僅在賽事成績亮眼，同時也是社會公益角色，土銀每年定期舉辦羽球公益教學，協助弱勢族群獲得更多體育受教權。在長年耕耘下，土地銀行連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）成果。

此外，土地銀行每年皆斥資數千萬元補助羽球隊預算，以扎實穩健的訓練風格、嚴謹的團隊紀律為國家培育更多優秀體育選手，更致力成為運動員的堅實後盾，提供球員完善職涯制度，讓球員專心投入訓練並參與賽事，提升臺灣運動產業環境。
土地銀行
運動產業
麟洋配
羽球

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更新時間 : 2023-05-03 18:51 GMT+08:00

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